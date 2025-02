C’est peu dire que Steve Jobs était l’une des personnalités de la tech les plus réputées dans le monde, une reconnaissance évidemment encore plus forte en Californie, berceau d’Apple. On ne s’étonnera donc pas que Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, ait recommandé l’ancien CEO d’Apple pour figurer sur la pièce d’1 dollar de l’innovation américaine pour l’État de Californie. Lancé en 2018, le Programme des pièces d’innovation consiste, pour chaque État américain, à choisir un personnage emblématique de l’esprit d’innovation qui figurera alors sur une pièce d’un dollar frappée par la Monnaie des États-Unis.

Gavin Newsom s’est fendu d’un long texte pour défendre son choix : » L’héritage de Steve Jobs s’étend à travers diverses industries et produits : il a cofondé et dirigé Pixar Animation Studios, donnant vie au premier long-métrage entièrement animé par ordinateur, Toy Story. Cette réalisation marquante est cependant éclipsée par son rôle de cofondateur et double CEO d’Apple, où il a lancé plusieurs ordinateurs révolutionnaires, tels que l’Apple II – le premier micro-ordinateur produit en masse – et le Macintosh – le premier ordinateur personnel grand public doté d’un affichage graphique, permettant aux utilisateurs de visualiser leur travail.

Selon Jobs, l’objectif était de « combler le fossé entre une technologie sophistiquée et ‘nous autres’, qui représentons la majorité de l’humanité… pour rendre une technologie complexe facile et agréable à utiliser ». Cette philosophie a donné naissance à l’iPod, l’iPhone et l’iPad, des appareils qui ont perfectionné les technologies existantes pour les rendre plus précises, intuitives et fonctionnelles. En se concentrant sur les personnes pour lesquelles il innovait, Jobs a utilisé la technologie pour connecter les individus entre eux et au monde, les plaçant sur un pied d’égalité en leur offrant un accès équitable. Cette approche reposait sur une volonté d’expérimenter de nouvelles idées et de repousser les limites du possible, incarnant ainsi l’esprit californien. »

La pièce à l’effigie de Steve Jobs devrait être produite en 2026.