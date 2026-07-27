iOS 26.6 bouche 87 failles de sécurité, contre 155 pour macOS 26.6
Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement iOS 26.6 en version finale sur iPhone et iPad, et il se trouve que la mise à jour vient boucher 87 failles de sécurité.
Plein de failles bouchées par Apple sur iPhone, Mac et autres
Dans le détail, Apple indique qu’iOS 26.6 bouche 87 failles de sécurité dans les éléments suivants :
- afpfs
- ATS
- APFS
- App Store
- AppleDouble
- Apple Neural Engine
- AppleRAID
- Assets
- Audio
- AuthKit
- AVEVideoEncoder
- BackgroundAssets
- cd9660
- Centre de contrôle
- CloudAttestation
- Compte Apple
- Comptes
- Configuration gérée
- Contacts
- Core Audio
- Core Media
- Core Services
- CoreVideo
- CUPS
- curl
- Data Detectors UI
- DesktopServices
- DriverKit
- Foundation
- Framework des comptes
- Game Center
- Gestion à distance
- Heimdal
- HFS
- ImageIO
- Images disque
- IOKit
- Kernel (noyau)
- libarchive
- libc
- Libnotify
- LoginWindow
- mDNSResponder
- MediaRemote
- Metal
- Model I/O
- Net-SNMP
- NetFSFramework
- NSColorPanel
- Outil de signalement des plantages
- PackageKit
- Pilotes graphiques (GPU)
- Plans
- Pro Res
- quarantine
- Safari
- SceneKit
- Sécurité
- SecurityAgent
- Serveur de partage d’écran
- Siri
- SMB
- Spotlight
- StorageKit
- udf
- WebDAV
- WebKit
- WebKit Canvas
- WebRTC
- Wi-Fi
- xar
Pour mettre à jour votre iPhone ou iPad vers iOS 26.6, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. En plus de corriger des vulnérabilités, la mise à jour prépare le terrain pour iOS 27 avec une indexation des fichiers.
Du côté de macOS 26.6 pour Mac, Apple annonce avoir corrigé 155 failles de sécurité. Pour macOS Sequoia 15.7.8, on retrouve 138 failles de sécurité bouchées. Du côté de macOS Sonoma 14.8.8, Apple en a colmaté 127.
Il y a aussi tvOS 26.6 sur Apple TV avec 100 failles bouchées. C’est tout autant pour watchOS 26.6 sur Apple Watch. Et sur visionOS 26.6 pour l’Apple Vision Pro, Apple en a bouché 99.
Vous l’avez donc bien compris : il est fortement conseillé de mettre à jour vos appareils Apple pour corriger les nombreuses vulnérabilités.