Apple a proposé aujourd’hui au téléchargement iOS 26.6 en version finale sur iPhone et iPad, et il se trouve que la mise à jour vient boucher 87 failles de sécurité.

Plein de failles bouchées par Apple sur iPhone, Mac et autres

Dans le détail, Apple indique qu’iOS 26.6 bouche 87 failles de sécurité dans les éléments suivants :

afpfs

ATS

APFS

App Store

AppleDouble

Apple Neural Engine

AppleRAID

Assets

Audio

AuthKit

AVEVideoEncoder

BackgroundAssets

cd9660

Centre de contrôle

CloudAttestation

Compte Apple

Comptes

Configuration gérée

Contacts

Core Audio

Core Media

Core Services

CoreVideo

CUPS

curl

Data Detectors UI

DesktopServices

DriverKit

Foundation

Framework des comptes

Game Center

Gestion à distance

Heimdal

HFS

ImageIO

Images disque

IOKit

Kernel (noyau)

libarchive

libc

Libnotify

LoginWindow

mDNSResponder

MediaRemote

Metal

Model I/O

Net-SNMP

NetFSFramework

NSColorPanel

Outil de signalement des plantages

PackageKit

Pilotes graphiques (GPU)

Plans

Pro Res

quarantine

Safari

SceneKit

Sécurité

SecurityAgent

Serveur de partage d’écran

Siri

SMB

Spotlight

StorageKit

udf

WebDAV

WebKit

WebKit Canvas

WebRTC

Wi-Fi

xar

Pour mettre à jour votre iPhone ou iPad vers iOS 26.6, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. En plus de corriger des vulnérabilités, la mise à jour prépare le terrain pour iOS 27 avec une indexation des fichiers.

Du côté de macOS 26.6 pour Mac, Apple annonce avoir corrigé 155 failles de sécurité. Pour macOS Sequoia 15.7.8, on retrouve 138 failles de sécurité bouchées. Du côté de macOS Sonoma 14.8.8, Apple en a colmaté 127.

Il y a aussi tvOS 26.6 sur Apple TV avec 100 failles bouchées. C’est tout autant pour watchOS 26.6 sur Apple Watch. Et sur visionOS 26.6 pour l’Apple Vision Pro, Apple en a bouché 99.

Vous l’avez donc bien compris : il est fortement conseillé de mettre à jour vos appareils Apple pour corriger les nombreuses vulnérabilités.