L’intelligence artificielle a beaucoup servi pour découvrir des failles de sécurité au niveau des dernières mises à jour d’Apple, dont iOS 26.6 sur iPhone et macOS 26.6 sur Mac. Claude, Codex et d’autres IA sont créditées par Apple.

Apple a publié une nouvelle vague de mises à jour de sécurité couvrant l’ensemble de son écosystème : iOS 26.6 bouche 87 failles de sécurié, macOS 26.6 en corrige 155, tvOS 26.6 et watchOS 26.6 en bouchent chacun 100, et visionOS en corrige 99, dont une trentaine concernant le kernel dans chaque mise à jour. Ce volume élevé arrive à peine un mois après la mise à jour précédente, iOS 26.5.2, ce qui traduit un rythme de correction particulièrement soutenu de la part d’Apple.

Des correctifs massifs crédités à plusieurs IA

Les notes d’Apple créditent explicitement plusieurs équipes de recherche s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Anthropic figure parmi les contributeurs pour des correctifs touchant WebKit, le stockage WebKit et WebDAV, les chercheurs disposant d’un accès à Claude Mythos depuis avril dans le cadre du programme Project Glasswing partagé avec Apple. Cette collaboration illustre une intégration directe de l’outil IA d’Anthropic dans le processus de découverte de failles chez le fabricant lui-même.

D’autres acteurs de l’IA apparaissent également crédités dans ces mêmes notes de version : OpenAI via son équipe Codex Security, Nvidia à travers son AI Red Team, ainsi que Z.AI avec son modèle GLM. Cette diversité de contributeurs montre que le recours à l’IA pour identifier des vulnérabilités ne se limite plus à un seul groupe, mais s’étend désormais à plusieurs grands noms du secteur, chacun mobilisant ses propres modèles pour scruter le code d’Apple.

Le cas de Calif.io reste le plus parlant pour mesurer cette accélération : le groupe, crédité pour plusieurs correctifs liés au kernel aux côtés d’une douzaine d’autres contributeurs, a réussi à proposer un exploit fonctionnel sur les puces M5 en seulement cinq jours grâce à une collaboration régulière avec Claude Mythos. Cette rapidité pousse désormais les entreprises technologiques, Apple en tête, à revoir leurs calendriers de mise à jour ainsi que leurs programmes de récompenses afin de suivre le rythme imposé par des outils d’IA de plus en plus efficaces pour débusquer des failles critiques.