Apple propose aujourd’hui au téléchargement la version finale (build 25G72) de macOS 26.6 sur Mac. Cela arrive après plusieurs bêtas et une release candidate qui ont été proposées aux développeurs et testeurs publics.

Version finale disponible pour macOS 26.6

Selon les notes d’Apple, macOS 26.6 apporte des correctifs, des améliorations liées à la sécurité et optimise l’index Spotlight pour préparer macOS 27 Golden Gate.

Il faut savoir que dès la première bêta de macOS 27, Apple a proposé un système d’indexation des fichiers. C’est un moyen de bien indexer les messages, photos, e-mails et plus encore, tout particulièrement pour faire tourner Siri AI qui se repose dessus. Cela a aussi un impact sur la recherche Spotlight.

Ici, Apple fait savoir que macOS 26.6 vient justement optimiser l’index Spotlight afin qu’il soit prêt au moment d’installer macOS 27. Ainsi, il ne sera pas nécessaire d’attendre plusieurs jours pour que tout soit terminé, puisque macOS 26.6 aura déjà fait le nécessaire. Il est toutefois possible que macOS 27 indexe d’autres fichiers, bien que cela reste à confirmer.

À noter que la même chose est disponible sur iPhone et iPad aujourd’hui avec la disponibilité d’iOS 26.6 et d’iPadOS 26.6.

Côté amélioration, macOS 26.6 corrige un bug qui affichait à tort des avertissements de dépréciation pour certaines applications identifiées comme étant réservées aux processeurs Intel, ainsi que des problèmes concernant HealthKit et les captures d’écran HDR dans l’application Messages.

Pour mettre à jour vers macOS 26.6, prenez votre Mac et rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la nouvelle version et procéder à son installation.

Dans le même temps, Apple propose macOS 14.8.8 (build 23J620) et macOS 15.7.8 (build 24G824) pour les Mac qui n’ont pas installé macOS 26 Tahoe. Il n’y a pas de nouveautés ici, on retrouve des correctifs de sécurité. Apple ne liste pas encore les correctifs en question, cela viendra dans la soirée.