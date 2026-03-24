En plus d’iOS 26.4 sur iPhone et iPad, Apple propose au téléchargement macOS 26.4 (build 25E246) en version finale sur Mac. Cela fait suite à plusieurs bêtas et une release candidate.

Les nouveautés de macOS 26.4

Voici les notes de version d’Apple pour macOS 26.4 sur Mac :

8 nouveaux Emoji, comprenant une orque, un trombone, un glissement de terrain, une personne faisant de la danse classique et un visage déformé, sont désormais disponibles dans le clavier Emoji.

L’option « Barre d’onglets compacte » dans Safari vous offre plus d’espace pour naviguer et vous permet d’effectuer des recherches directement depuis l’onglet actif.

Freeform s’enrichit d’outils avancés de création et d’édition d’images, ainsi que d’une bibliothèque de contenus premium et rejoint Apple Creator Studio.

Marquez les rappels comme urgents à l’aide d’un raccourci clavier et filtrez les rappels urgents dans vos listes intelligentes.

Le partage des achats permet aux membres adultes des groupes Partage familial d’utiliser leur propre mode de paiement lors de leurs achats, sans passer par l’organisateur familial.

Les réglages des sous-titres et des légendes sont plus faciles à trouver lors de la lecture de contenus multimédias, avec un aperçu en temps réel disponible directement depuis l’icône des légendes.

Une autre nouveauté non évoquée par Apple, mais qui existe bien, est une option « Limite de recharge », permettant aux utilisateurs de Mac de plafonner manuellement le niveau de charge de leur batterie entre 80 % et 100 %. Contrairement à la fonction « Recharge optimisée de la batterie » existante, « Limite de recharge » impose une restriction ferme qui empêche définitivement la batterie de dépasser le seuil choisi, ce qui rappelle ce qui existe déjà sur iPhone.

Pour mettre à jour vers macOS 26.4, prenez votre Mac et rendez-vous dans Réglages Système > Général > Mise à jour de logiciels. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la nouvelle version et procéder à son installation.