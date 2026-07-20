En plus de la bêta 4 d’iOS 27, Apple propose au téléchargement la release candidate (build 23G71) d’iOS 26.6 sur iPhone et d’iPadOS 26.6 sur iPad. Cela fait suite à cinq bêtas.

Release candidate pour iOS 26.6 et le reste

Voici ce qu’indique Apple concernant les nouveautés d’iOS 26.6 :

Cette mise à jour apporte des correctifs, des améliorations liées à la sécurité et optimise l’index Spotlight pour préparer iOS 27.

La release candidate correspond à la version finale distribuée aux développeurs et testeurs publics. Malgré tout, il est nécessaire de faire plusieurs tests pour s’assurer que tout fonctionne comme prévu. Si c’est bel et bien le cas, alors Apple proposera exactement cette version d’ici les prochains jours pour le public. Mais s’il y a un bug gênant, Apple le corrigera et proposera une version révisée.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas d’iOS 26, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la release candidate d’iOS 26.6. La version finale pour tout le monde devrait logiquement arriver dans quelques jours. Mais il n’y a pas encore une date de sortie précise.

Dans le même temps, Apple propose la release candidate de macOS 26.6 (build 25G70) sur Mac, watchOS 26.6 (build 23U67) sur Apple Watch, tvOS 26.6 (build 23L6772) sur Apple TV et visionOS 26.6 (build 23O770) sur Apple Vision Pro.