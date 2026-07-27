En plus d’iOS 26.6 sur iPhone et iPadOS 26.6 sur iPad, Apple propose les mises à jour watchOS 26.6 (build 23U67), tvOS 26.6 (build 23L6773) et visionOS 26.6 (build 23O770) sur Apple Watch, Apple TV et Apple Vision Pro.

Disponibilité de watchOS 26.6, tvOS 26.6 et visionOS 26.6

Ne vous attendez pas à des nouveautés avec watchOS 26.6, tvOS 26.6 et visionOS 26.6 pour une raison toute simple : il n’y en a pas. Pour l’Apple Watch et watchOS 26.6 par exemple, les notes d’Apple indiquent : « Cette mise à jour apporte des corrections de bugs et des mises à jour de sécurité pour votre Apple Watch ». C’est similaire pour les autres mises à jour.

Ce n’est pas réellement une surprise en soi. Il est fort probable que ces mises à jour 26.6 fassent partie des dernières de la branche 26. Apple continuera à proposer des mises à jour de sécurité sous la forme 26.6.x, mais il reste à confirmer si les versions 26.7 ou 26.8 verront le jour. Après tout, on se doute bien qu’Apple va maintenant se focaliser sur les versions 27 (iOS 27, macOS 27, etc).

Pour mettre à jour vers watchOS 26.6, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre puis rendez-vous dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle.

Pour installer tvOS 26.6 sur votre Apple TV, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.

Enfin, pour mettre à jour vers visionOS 26.6 sur l’Apple Vision Pro, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.