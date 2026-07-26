Nouvelle semaine, nouveau récap Apple sur iPhoneAddict. Et cette semaine, l’actualité a encore bien tourné autour des grands classiques de Cupertino : iOS 27 poursuit son cycle de bêta, les iPhone 18 Pro entrent dans une phase très concrète avec le lancement de la production de masse, l’iPhone Ultra pliable continue d’alimenter les rumeurs, tandis que l’Apple Watch, les AirPods, Apple Plans, Apple TV et l’App Store ont aussi eu droit à leur moment.

La semaine a surtout montré une chose : Apple prépare la suite sur plusieurs fronts à la fois. Le logiciel avance, le matériel se met en place, les services s’étendent, l’intelligence artificielle s’invite dans les outils du quotidien et les dossiers judiciaires continuent de rappeler que l’écosystème Apple, aussi maîtrisé soit-il, n’est jamais totalement à l’abri des turbulences.

iOS 27 continue d’avancer, bêta après bêta

Le logiciel a ouvert la semaine avec la publication de la bêta 4 d’iOS 27, macOS 27 Golden State, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27. Apple poursuit donc son calendrier estival habituel, avec des versions destinées aux développeurs qui permettent de stabiliser progressivement les grandes mises à jour attendues à l’automne.

Dans la foulée, nous avons détaillé la liste des nouveautés d’iOS 27 bêta 4. Comme souvent à ce stade, il ne faut pas attendre une révolution à chaque build. Apple affine, corrige, ajuste l’interface et prépare les nouveautés plus visibles. C’est moins spectaculaire qu’une keynote, mais c’est dans ce travail de fond que se joue une bonne partie de la stabilité finale.

Apple a également proposé la deuxième bêta publique d’iOS 27 et de macOS 27. Pour les utilisateurs qui ne sont pas développeurs, c’est une nouvelle étape importante. La bêta publique permet de tester les nouveautés plus tôt, mais avec la prudence habituelle : installer une version de test sur son iPhone principal reste une petite prise de risque, même quand le bouton de mise à jour est très tentant.

L’iPhone 18 Pro entre dans le dur

Côté matériel, l’un des sujets les plus importants de la semaine concerne la production. Foxconn a lancé la production en masse des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Le sous-traitant d’Apple augmente les salaires horaires et les primes dans ses usines, signe que la montée en cadence a réellement commencé.

Les iPhone 18 Pro devraient évidemment concentrer les nouveautés les plus importantes de la future gamme. On parle notamment d’une puce A20 Pro gravée en 2 nm, d’évolutions côté photo et d’une Dynamic Island plus discrète. Apple continue ainsi sa stratégie habituelle : faire évoluer le design par petites touches, tout en renforçant progressivement les performances, l’autonomie et les fonctions liées à l’intelligence embarquée.

Un autre article de la semaine évoque aussi les négociations d’Apple autour de l’écran de l’iPhone 18 Pro Max. Apple chercherait à obtenir une remise de 20 % sur les écrans OLED par rapport à l’iPhone 17 Pro Max. C’est un rappel intéressant : derrière chaque iPhone vendu très cher, il y a une bataille industrielle permanente pour préserver les marges. Même Apple négocie au centime près, simplement avec des volumes qui donnent un peu plus de poids à la discussion.

L’iPhone Ultra pliable continue d’alimenter les attentes

L’autre feuilleton matériel reste l’iPhone Ultra pliable. Cette semaine, une nouvelle information a évoqué quelques problèmes de production autour du futur iPhone pliable. Rien d’illogique pour un produit aussi complexe : un smartphone pliable impose des contraintes particulières sur l’écran, la charnière, la finesse, l’autonomie et la durabilité.

Samsung, déjà bien installé sur ce marché, a d’ailleurs fait savoir qu’il n’avait pas peur de l’arrivée d’Apple. Le constructeur coréen estime qu’il restera à la pointe de l’innovation dans les pliables, même face au futur modèle de Cupertino. La confiance est logique : Samsung a plusieurs générations d’avance. Mais Apple a souvent prouvé qu’il n’avait pas besoin d’être le premier pour bousculer un marché.

Selon une autre estimation publiée cette semaine, l’iPhone Ultra pourrait représenter 25 % des ventes de smartphones pliables en 2026. Si ce scénario se confirme, l’arrivée d’Apple aurait immédiatement un impact considérable sur le segment. Le pliable resterait un marché de niche par rapport au smartphone classique, mais une niche beaucoup plus visible dès qu’une pomme apparaît sur la charnière.

Mac, Apple Plans et IA : l’écosystème continue de s’étendre

Le Mac a lui aussi eu droit à plusieurs informations intéressantes. Apple préparerait un renouvellement important de sa gamme, avec de futurs MacBook Pro, MacBook Air et iMac équipés d’écrans OLED et de puces plus puissantes. Le passage à l’OLED représenterait une évolution importante pour la gamme, avec de meilleurs contrastes, des noirs plus profonds et des machines potentiellement plus fines.

Le MacBook Neo a également fait parler de lui avec les premières informations autour du MacBook Neo 2. Apple préparerait une seconde génération avec une puce A19, 12 Go de RAM et un positionnement toujours plus accessible. Le message semble clair : Apple veut continuer à pousser le Mac vers le grand public, tout en gardant des modèles Pro toujours plus puissants pour les usages exigeants.

L’intelligence artificielle s’invite aussi dans les usages concrets. L’application Apple Store devrait ajouter un assistant d’achat avec IA, capable d’aider les clients à choisir un produit ou à comparer les modèles. Ce n’est pas forcément l’usage le plus spectaculaire de l’IA, mais c’est probablement l’un des plus logiques pour Apple : transformer une hésitation entre deux configurations en conversation guidée.

Du côté des développeurs, Anthropic a mis à jour Claude Code pour permettre à l’agent IA de tester une application iOS avec le simulateur d’Apple. C’est un exemple très concret de l’évolution du développement logiciel : l’IA ne se contente plus de suggérer du code, elle commence aussi à le lancer, le vérifier et aider à repérer les erreurs. Les développeurs ne sont pas remplacés, mais ils voient arriver un assistant qui ne prend jamais de pause café.

Apple Plans a également marqué un point dans l’automobile. Ford a choisi Apple Plans comme GPS pour ses futures voitures électriques. L’intégration ne se limite pas à CarPlay : Apple Plans devient une brique native du système de navigation. Après l’abandon du projet Apple Car, Apple continue donc d’entrer dans la voiture par le logiciel. C’est moins spectaculaire qu’un véhicule signé Apple, mais probablement beaucoup plus réaliste.

Apple Watch : santé, justice et nouveautés plus discrètes

L’Apple Watch a aussi été bien présente. Apple a publié un nouveau témoignage autour de la détection de chute qui a permis de sauver un cycliste grièvement blessé. C’est le type d’histoire qu’Apple aime mettre en avant, car elle rappelle que la montre n’est pas seulement un accessoire connecté : elle peut aussi devenir un outil de sécurité personnelle.

La semaine a aussi été moins favorable à Apple sur le terrain judiciaire. La marque n’a pas réussi à faire annuler les 634 millions de dollars dus à Masimo. Le long dossier autour des technologies de santé de l’Apple Watch continue donc de peser. Apple a transformé sa montre en produit médical grand public, mais ce virage s’accompagne aussi de batailles de brevets très coûteuses.

Enfin, les nouvelles montres ont déjà fait parler d’elles. Apple ne prévoirait pas de gros changements pour les Apple Watch Series 12 et Ultra 4. La stratégie semble donc être celle de la continuité : quelques améliorations, des ajustements internes et une gamme qui avance sans tout bouleverser. Après tout, quand un produit fonctionne bien, Apple aime rarement le secouer sans raison.

AirPods, confidentialité et sécurité : Apple sous surveillance

Les AirPods ont connu un changement important côté production. Apple a cessé de commander ses batteries auprès de Varta pour se tourner vers des fabricants chinois pour les batteries des AirPods. Ce type de décision peut paraître très industriel, mais il influence directement les coûts, les marges et la dépendance d’Apple à certains fournisseurs.

La sécurité est également revenue dans l’actualité avec la faille corrigée dans Masquer mon adresse e-mail. Cette faille révélait la vraie adresse e-mail des utilisateurs, ce qui est évidemment très gênant pour une fonction précisément conçue pour la cacher. Apple a corrigé le problème, mais l’épisode rappelle que même les outils de confidentialité doivent être surveillés de près.

La justice s’est aussi invitée autour de la faille usbliter8 et du jailbreak iPhone. Le jailbreak est moins visible qu’à une époque, mais il reste lié à des questions de sécurité, d’outils forensic et de vulnérabilités exploitées. L’iPhone est très verrouillé, mais cela n’empêche pas certains dossiers techniques de finir devant les tribunaux.

Enfin, l’App Store a connu une affaire embarrassante avec une fausse application de Bitcoin qui aurait volé 1,8 million de dollars. Pour Apple, le sujet est sensible : l’entreprise défend son modèle fermé en mettant régulièrement en avant la sécurité de l’App Store. Mais lorsqu’une fausse app parvient à piéger des utilisateurs, l’argument devient plus difficile à tenir sans nuance.

Apple TV continue d’empiler les projets

Apple TV a aussi eu une semaine active. La plateforme prépare Protective Custody, une nouvelle comédie portée par Benicio Del Toro et Ben Stiller. Apple continue de s’appuyer sur des noms connus pour renforcer son catalogue, avec une stratégie qui privilégie souvent les projets identifiables plutôt que le volume pur.

Dans un registre plus sportif, Les Fous du Pickleball est disponible sur Apple TV. La plateforme continue d’élargir ses formats, entre séries premium, films originaux, comédies et contenus plus légers. Apple TV ne joue pas la quantité de Netflix, mais cherche à garder une image plus éditorialisée.

Ted Lasso reste évidemment l’une des franchises les plus importantes du service. Jason Sudeikis envisage déjà des saisons 5 et 6 sur Apple TV. Pour Apple, ce serait une excellente nouvelle : la série reste l’un des symboles les plus forts de la plateforme, et probablement l’un de ses meilleurs arguments pour fidéliser les abonnés.

Enfin, Apple a aussi diffusé Nido de Villanas, une telenovela verticale tournée avec l’iPhone 17 Pro. Le projet coche plusieurs cases à la fois : contenu original, démonstration technique et campagne Shot on iPhone. Chez Apple, même une telenovela peut devenir une vitrine pour l’appareil photo.

Ce qu’on retient de cette semaine Apple

Cette semaine Apple confirme plusieurs tendances fortes. iOS 27 avance vers sa version finale, les iPhone 18 Pro entrent en production de masse et l’iPhone Ultra pliable reste l’un des produits les plus attendus de l’année. Le Mac prépare sa transition vers l’OLED, pendant qu’Apple continue d’installer ses services et ses logiciels dans de nouveaux usages, y compris l’automobile avec Ford.

L’intelligence artificielle devient plus concrète, que ce soit dans l’application Apple Store ou dans les outils de développement iOS. L’Apple Watch poursuit son rôle dans la santé et la sécurité, mais reste aussi exposée aux litiges de brevets. Les AirPods changent de fournisseurs, l’App Store doit gérer une nouvelle affaire embarrassante, et Apple TV continue de construire son catalogue autour de noms forts.

Bref, une semaine très Apple : des bêtas, des iPhone en production, un pliable qui chauffe déjà les prévisions, des Mac qui rêvent d’OLED, une Apple Watch qui sauve des vies mais coûte cher en justice, et une IA qui commence à se glisser jusque dans l’achat d’un produit Apple. Rendez-vous dimanche prochain, sauf si l’assistant IA de l’Apple Store nous conseille d’acheter un MacBook avant d’écrire le prochain récap.