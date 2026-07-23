Apple et Ford annoncent qu’Apple Plans fera tourner le système de navigation des prochaines voitures électriques du constructeur américain avec la nouvelle plateforme Universal Electric Vehicle (UEV), dont le lancement est prévu en 2027 à un prix de départ d’environ 30 000 dollars. Cette intégration repose sur un nouveau SDK baptisé MapKit for Automotive.

Apple Plans comme GPS par défaut chez Ford

Contrairement à CarPlay, qui reflète les applications de l’iPhone sur l’écran du véhicule, le SDK MapKit for Automotive permet à Ford d’intégrer directement Apple Plans comme une fonction native du véhicule, tout en conservant la liberté de personnaliser l’interface selon sa propre envie. Les conducteurs bénéficieront d’itinéraires guidés avec la recherche en langage naturel, des informations trafic et incidents en temps réel, ainsi qu’un routage intelligent pour les véhicules électriques incluant le préconditionnement de la batterie.

Ford compte parmi les premiers constructeurs à embarquer directement le système de navigation d’Apple plutôt que de dépendre uniquement de CarPlay, ce dernier restant néanmoins disponible sur les véhicules du constructeur comme méthode d’accès alternative pour les conducteurs qui préfèrent l’intégration classique avec leur iPhone.

Une envie de démocratiser les voitures électriques

Pour Apple, cette annonce constitue l’une de ses avancées les plus significatives dans l’automobile au-delà de CarPlay et CarPlay Ultra, en donnant aux constructeurs un accès direct aux données cartographiques de la marque. Eddy Cue, vice-président d’Apple chargé des services et de la santé, a déclaré qu’« Apple Plans offre la meilleure expérience cartographique au monde » et que ce nouveau SDK permet de « faire entrer Plans encore plus profondément dans le quotidien des conducteurs ». L’entreprise précise maintenir ses protections de confidentialité habituelles, sans collecter de données de localisation ou d’activité liées à l’identité des utilisateurs via le système cartographique du véhicule.

Pour Ford, les données cartographiques d’Apple viendront également nourrir le développement d’une version améliorée de BlueCruise, son système de conduite mains libres sur autoroute. Jim Farley, le patron de Ford, a souligné que ce nouveau véhicule électrique de taille moyenne, proposé autour de 30 000 dollars, « redéfinit ce que la technologie avancée peut représenter » à ce niveau de prix, s’inscrivant dans la stratégie de la marque visant à démocratiser l’accès aux véhicules électriques dotés de technologies embarquées de pointe.