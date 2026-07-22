Apple poursuit sa campagne Shot on iPhone avec Nido de Villanas, une micronovela mexicaine entièrement filmée avec l’iPhone 17 Pro. Disponible gratuitement sous la forme de 14 épisodes verticaux d’environ deux minutes, la production mêle héritage, trahisons et rivalités dans un hommage volontairement excessif aux grandes telenovelas.

Quatre héritières prêtes à tout pour une fortune

L’intrigue débute après la mort d’un riche patriarche, dont la succession déclenche une guerre entre quatre femmes. Secrets de famille, alliances fragiles, manipulations et crimes rythment cette fiction pensée pour les usages mobiles. Le casting réunit notamment Itatí Cantoral, Gabriela Spanic, Mariana Torres et Ela Velden, plusieurs visages familiers de la télévision latino-américaine.

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Les 14 chapitres peuvent être regardés sur la playlist YouTube officielle d’Apple, ainsi que sur ViX. Leur réalisation verticale reprend les codes des Shorts, avec un montage rapide et des rebondissements conçus pour retenir immédiatement l’attention.

Une démonstration des capacités vidéo de l’iPhone 17 Pro

Au-delà de son scénario parodique, Nido de Villanas sert de vitrine aux outils vidéo du smartphone. Apple met notamment en avant le mode Action, les ralentis, les changements de mise au point et le zoom de qualité optique 8x. La marque avait déjà confié l’iPhone 17 Pro Max à quatre cinéastes du festival MAMI, après le court-métrage Big Man tourné avec l’iPhone 16 Pro.

Avec cette coproduction menée en collaboration avec Televisa, Apple adapte sa communication à un format populaire en Amérique latine. L’opération démontre surtout que la campagne Shot on iPhone ne se limite plus à de belles « démos » et devient un véritable laboratoire de création… particulièrement adapté aux plateformes sociales.