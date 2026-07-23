L’application Apple Store va prochainement proposer un assistant d’achat virtuel qui s’appuiera sur l’intelligence artificielle. Cela impliquera notamment un partage de données avec des tiers.

Bientôt un chatbot IA dans l’application Apple Store

Apple a mis à jour sa page de politique de confidentialité pour évoquer le sujet, bien que l’assistant virtuel par IA ne soit pas encore disponible pour les utilisateurs. On peut lire :

Lorsque l’assistant d’achat virtuel de l’application Apple Store est disponible, Apple collecte et conserve les informations relatives à votre compte Apple, les identifiants de vos appareils, les informations concernant votre opérateur, les informations du chat ainsi que, lorsque cette fonctionnalité est activée, vos données de localisation afin de personnaliser votre expérience du chat, de vous fournir des réponses pertinentes et, si vous y consentez, d’améliorer l’assistant d’achat virtuel. Avant de partager le chat avec nos partenaires, Apple en supprime les identifiants personnels. Ces partenaires utiliseront ces informations uniquement pour aider Apple à fournir une réponse dans le cadre de la conversation. Apple conservera ces transcriptions de chat afin de les rendre disponibles lorsque vous reviendrez dans l’app Apple Store, à des fins d’analyse commerciale et, si vous y consentez, pour améliorer l’assistant d’achat virtuel. Vous pouvez contrôler si votre utilisation de l’assistant d’achat virtuel sera utilisée pour améliorer l’expérience en accédant à Compte > Réglages, puis en touchant Améliorations du chat dans l’app Apple Store. Si vous avez des questions sur la manière dont vos données personnelles sont utilisées concernant l’assistant d’achat virtuel, ou si vous souhaitez contacter notre Délégué à la protection des données, vous pouvez nous joindre à l’adresse www.apple.com/legal/privacy/contact.

Il faut donc comprendre qu’un chatbot IA va faire son apparition sur l’application Apple Store pour vous aider à faire un achat. Vous voulez un MacBook Air ? Ou un MacBook Pro ? Ou vous hésitez peut-être avec un MacBook Neo ? L’intelligence artificielle pourra vous guider selon vos besoins, comme un employé pourrait le faire en Apple Store.

Naturellement, une question peut se poser : quel modèle d’IA va-t-il être utilisé par Apple ? Il n’y a pas de réponse ici. Mais étant donné que la politique de confidentialité fait état de partenaires, il est possible que cela s’appuie sur un outil d’Anthropic, de Google, d’OpenAI ou autre.

En l’état, l’assistant d’achat virtuel n’est pas disponible dans l’application Apple Store. Il n’y a pas d’information sur la date de disponibilité, mais cela sera visiblement pour bientôt.