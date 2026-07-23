Quelques mois après le lancement du MacBook Neo, Apple préparerait déjà son successeur. Attendu dans le courant de 2027, ce portable abordable conserverait la formule du modèle actuel tout en améliorant ses performances et sa capacité à exécuter les futures fonctions d’Apple Intelligence.

Une puce A19 Pro avec cinq cœurs graphiques

Le MacBook Neo 2 adopterait la puce A19 Pro, déjà présente dans l’iPhone 17 Pro et l’iPhone Air, à la place de l’A18 Pro. Apple pourrait toutefois utiliser une version triée disposant de cinq cœurs GPU, contre six dans son smartphone haut de gamme, afin de limiter les coûts et la consommation.

Les premières mesures attribuent à l’A19 Pro des performances CPU supérieures d’environ 10 à 15 %, tandis que le gain graphique pourrait atteindre 40 %. Ses accélérateurs neuronaux intégrés à chaque cœur GPU renforceraient également les calculs d’intelligence artificielle réalisés localement.

Le passage à 12 Go de mémoire unifiée

La mémoire progresserait de 8 à 12 Go. Cette évolution offrirait davantage de confort en multitâche et réduirait les contraintes rencontrées avec la virtualisation de Windows. Elle permettrait surtout d’exécuter le modèle d’IA embarqué plus avancé présenté par Apple, notamment destiné à améliorer la dictée et la personnalisation de Siri.

Apple envisagerait aussi de renouveler périodiquement les coloris agrume, rose poudré, indigo et argent. Un écran tactile a également été évoqué, mais cette caractéristique reste plus incertaine.

Aucune annonce officielle n’a encore été faite. Un lancement en 2027 paraît néanmoins crédible, alors que le succès du premier MacBook Neo complique déjà son approvisionnement. Le principal défi d’Apple sera de proposer ces améliorations sans trop éloigner son ordinateur du positionnement tarifaire qui a fait son succès.