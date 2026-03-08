Le MacBook Neo vient tout juste d’être annoncé par Apple que son successeur fait déjà parler de lui. L’analyste Ming-Chi Kuo, qui avait correctement anticipé la mise en production du premier modèle au quatrième trimestre de 2025 ainsi que l’absence d’écran tactile, livre désormais ses premières informations sur la deuxième génération : un lancement en 2027 avec un écran tactile.

Un écran tactile pour le MacBook Neo 2

La technologie envisagée est dite « on-cell touch » : les capteurs tactiles sont intégrés directement dans la couche supérieure de la dalle, sans couche dédiée séparée, ce qui réduit l’épaisseur de l’ensemble. Les caractéristiques techniques restaient toutefois encore en discussion en septembre 2025 selon Kuo. Une puce A19 Pro accompagnée de 12 Go de RAM est toutefois jugée très probable, contre la puce A18 Pro et 8 Go sur le modèle actuel.

Le calendrier n’est pas anodin. Apple prévoit de lancer cette année son premier Mac tactile sous la forme d’un MacBook haut de gamme avec écran OLED qui pourrait avoir le nom « MacBook Ultra ». L’adoption du support tactile dans macOS 27 ouvrirait ensuite naturellement la voie à d’autres MacBooks équipés de la même fonctionnalité. Le MacBook Neo est précisément exposé à cette pression : HP, Lenovo, Acer, Asus et d’autres constructeurs de PC Windows proposent déjà des écrans tactiles sur leurs ordinateurs portables d’entrée de gamme qui rivalisent directement avec le modèle d’Apple.

Le MacBook Neo actuel démarre à 699 euros, avec une tarification à 599 euros pour les étudiants. Il embarque une puce A18 Pro, un écran Liquid Retina 13 pouces, 8 Go de mémoire, deux ports USB-C et une autonomie annoncée de 16 heures. Les précommandes sont déjà ouvertes et la commercialisation interviendra le 11 mars.