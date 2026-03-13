Parallels a confirmé la compatibilité de son logiciel de virtualisation avec le MacBook Neo lancé cette semaine avec un prix de 699 €. L’usage de Windows reste cependant conditionné par une contrainte matérielle difficilement contournable : les 8 Go de RAM.

La puce A18 Pro du MacBook Neo, qui a été utilisée en premier sur l’iPhone 16 Pro, ne pose aucun problème de principe : elle repose sur la même architecture Arm que les puces M (M1, M2, M3, etc) d’Apple que l’on retrouve avec les autres Mac, ce qui la rend nativement compatible avec Parallels Desktop. Parallels a rapidement publié ses conclusions de test :

Parallels Desktop fonctionne sur le MacBook Neo lors des tests d’utilisation de base. L’équipe d’ingénierie de Parallels a terminé les tests initiaux et a confirmé que Parallels Desktop s’installe correctement et que les machines virtuelles fonctionnent de manière stable sur le MacBook Neo. La validation complète et les tests de performance sont en cours, et une déclaration de compatibilité complémentaire suivra si nécessaire.

8 Go de RAM : c’est un peu léger

Le vrai frein est ailleurs. Le MacBook Neo embarque 8 Go de RAM, sans possibilité de monter à 16 Go ou plus. Or Windows 11 exige au minimum 4 Go pour fonctionner, ce qui ne laisse que 4 Go à macOS et aux applications Mac en parallèle. Parallels formule s’explique à ce sujet : « Pour une utilisation légère et occasionnelle de Windows, par exemple avec un ancien outil professionnel ou un utilitaire exclusivement compatible avec Windows, le MacBook Neo peut offrir une expérience satisfaisante. En revanche, pour les applications Windows gourmandes en ressources du CPU ou du GPU, cet ordinateur n’est pas le bon choix ».

Pour ceux qui ont besoin de plus, le MacBook Air M5 à 1 199 € débute avec 16 Go de RAM et propose des options pour avoir davantage de mémoire vive. Les MacBook Air M4 neufs ou reconditionnés constituent une alternative moins onéreuse, avec 16 Go de RAM en configuration de base. Par exemple, il y a un MacBook Air M4 neuf à 979 € chez Amazon.