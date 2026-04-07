Alors que le MacBook Neo est disponible à l’achat depuis quelques semaines, voilà que son successeur fait parler de lui. Et sans surprise, la fuite du jour dévoile des composants qui étaient attendus.

Des caractéristiques attendues pour le MacBook Neo 2

Le MacBook Neo existant, qui coûte 699 euros, embarque la puce A18 Pro. C’est la même qui a fait ses débuts dans l’iPhone 16 Pro. Il est bon de noter qu’il y a tout de même une différence. La puce de l’iPhone 16 Pro a 6 cœurs au niveau de la partie graphique (GPU), là où le MacBook Neo en a 5. Mais pour le reste, la puissance est identique. De plus, il y a 8 Go de RAM sans possibilité d’en avoir plus.

Maintenant, l’analyste et ancien journaliste de Bloomberg Tim Culpan affirme que le MacBook Neo 2 aura le droit à la puce A19 Pro, la même que l’on retrouve dans l’iPhone 17 Pro, ainsi que 12 Go de RAM, avec une sortie pour 2027. Il est certain que presque tout le monde aurait pu le deviner. Malgré tout, il est bon de noter que l’analyste a des sources dans les chaînes d’apprivoisement d’Apple en Asie. Il est donc toujours positif d’avoir une confirmation.

En ce qui concerne le MacBook Neo existant, Digitimes fait savoir que la production a lieu en Chine et au Vietnam. Selon Tim Culpan, Apple discute avec ses partenaires afin de donner un coup de boost à la production étant donné que les ventes sont supérieures aux attentes. Mais Apple commence à voir le stock de puces A18 Pro se vider, ce qui pose problème. Relancer la production impliquerait un coût. En effet, les puces utilisées jusqu’à présent étaient au départ destinées aux iPhone 16 Pro.