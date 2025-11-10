Aujourd’hui marque le 5e anniversaire des puces Apple Silicon. En effet, Apple a annoncé sa puce M1 le 10 novembre 2020 pour équiper les MacBook Air, Mac mini et MacBook Pro 13 pouces au départ.

Le gros point fort des puces Apple Silicon, dont M1, est d’avoir remplacer les processeurs d’Intel dans les Mac. Cela a permis d’avoir de nombreux avantages, dont d’importants gains au niveau des performances et une bien meilleure autonomie au niveau des Mac portables. Les Mac de bureau ont également été gagnants en consommant moins d’énergie, ce qui est positif pour réduire la facture d’électricité.

Il y a eu plusieurs puces au fil des années : M1, M2, M3, M4 et M5 depuis peu. Apple a également proposé des variantes Pro, Max et Ultra.

Comparaison entre Apple M1 et M5

Pour fêter les 5 ans d’Apple Silicon, voici comment se compare la puce M1 à la puce M5 au niveau des performances :

Performances CPU/GPU 6 fois plus rapides

Performances IA 6 fois plus rapides

Traitement vidéo IA 7,7 fois plus rapide

Rendu 3D 6,8 fois plus rapide

Performances de jeu 2,6 fois plus rapides

Compilation de code 2,1 fois plus rapide

On peut aussi jeter un coup d’œil au niveau des scores benchmarks (plus le score est élevé, plus la puissance brute est importante) :

M1 (un cœur utilisé) – 2 320

M5 (un cœur utilisé) – 4 263

M1 (tous les cœurs utilisés) – 8 175

M5 (tous les cœurs utilisés) – 17 862

M1 Metal – 33 041

M5 Metal – 75 637

Parmi les autres comparaisons possibles, il y a le fait que la puce M1 s’appuie sur le processus de gravure en 5 nm de TSMC, là où la puce M5 utilise 3 nm. On retrouve par ailleurs 8 cœurs pour le CPU (processeur) et 8 cœurs pour le GPU (partie graphique) sur M1 contre 10 cœurs pour le CPU et 10 cœurs pour le GPU sur M5. En ce qui concerne la vitesse du processeur, c’est 3,2 GHz pour M1 et 4,61 GHz pour M5. Aussi, la puce M1 n’a pas de Neural Accelerators, de moteur pour le ray tracing ou de cache dynamique contrairement à M5. Côté RAM maximale, c’est deux fois fois plus sur M5 avec 32 Go. Cette puce propose par ailleurs une bande passante de 153 Go/s contre 68,25 Go/s pour M1.

Pour rappel, le dernier Mac Intel vendu par Apple était le Mac Pro 2019, mais il a été retiré de la vente en juin 2023. En parlant des Mac Intel, macOS Tahoe est la dernière mise à jour pour eux. En effet, Apple a déjà fait savoir que macOS 27 supportera uniquement les Mac Apple Silicon.