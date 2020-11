Le MacBook Pro M1 13,3 pouces semble être le réel « game changer » des annonces de ce soir. 2,8 fois plus puissant que le MacBook Pro 13 pouces actuel grâce à sa puce M1 (ce qui semble franchement à peine croyable), 5 fois plus rapide sur la partie graphique, et 11 fois plus rapide sur les traitement relatifs à l’IA (neural engine) le MacBook Pro M1 est capable de gérer un écran Pro Display XDR en 6K !

La machine dispose aussi d’un phénoménal réservoir d’autonomie. La bécane tient en effet 20 heures en usage constant, ou bien encore 17 heures d’affilée en surf, ou 20 heures en lecture vidéo ! Ce véritable marathonien dispose aussi d’un écran Retina (P3), jusqu’à 16 Go de RAM et 2 To de stockage en SSD, d’une caméra frontale améliorée, d’un système de refroidissement, d’une enclave sécurisée, et bien sûr du combo Magic Keyboard + Touch Bar. N’oublions pas non plus le Touch ID et la prise en charge des connexions en Wi-Fi 6.

Cerise sur le SoC, le port d’entrées sorties audio est de qualité « studio » annonce Apple, ce qui devrait ravir les musiciens (nombreux sur Mac)… ou les youtubeurs un poil exigeants. Pour le reste on retrouve deux traditionnels ports USB 4/Thunderbolt. Le MacBook Pro M1 sera disponible à partir de 1299 dollars aux Etats-Unis… ou 1449 euros en France.