Avant de dévoiler le premier Mac « Apple Silicon », Apple a passé en détail la puce taillée pour les ordinateurs à la pomme. Johny Srouji en personne a ainsi dévoilé, sa puce M1, soit le nom officiel et définitif de l’Apple Silicon. Le monstre gravé en 5 nm dispose de 8 cœurs de CPU et 8 cœurs de GPU, pour 16 milliards de transistors. 4 coeurs de CPU sont dédiés aux performances pures, et 4 autres aux tâches réclamant une consommation plus faible (mais souvent plus constante).

Sans surprise, Apple annonce des records de performances par watt, soit une consommation 75% fois moindre que les processeurs concurrents… pour 2 fois plus de puissance. Idem concernant le GPU, qui culmine à 2,7 teraflops (c’est plus qu’une PS4 ou Xbox One), avec toujours une consommation limitée pour une telle débauche de perfs. Le M1 contient aussi un neural engine pour les calculs d’IA, sa propre enclave sécurisée et une architecture mémoire unifiée. Vivement la présentation du Mac sous processeur M1 !