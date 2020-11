Il est enfin là. Le premier Mac sous processeur M1 est donc un MacBook Air. Aussi fin que le MBA actuel, le MacBook Air « M1 » s’avère 3,5 fois plus puissant que son prédécesseur (5 fois plus sur la partie graphique). L’autre avantage de la puce M1 c’est bien sûr l’autonomie, et sur ce plan le MacBook Air cuvée 2020 ne déçoit pas. L’ultra portable pourra tenir la distance durant 18 heures ! Comme si ces atouts ne suffisaient pas, ce MBA peut aussi être équipé d’un disque SSD de 2 To et de 16 Go de RAM.

L’écran 13,3 pouces Retina (norme couleurs P3), l’enclave sécurisée, la zone Touch ID et la caméra largement améliorée complètent la fiche technique et font de ce MacBook Air une véritable bombe ultra portable, sous macOS Big Sur… bien sûr ! L’appareil peut lire indifféremment les apps de l’iPhone et de l’iPad et Apple annonce un total silence de fonctionnement. Rajoutez à cela la présence d’un port USB 4 et Thunderbolt, et la messe est dite. Le premier prix du MacBook Air « M1 » est de 1 129€.