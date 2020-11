Lors de sa keynote, Apple a annoncé son deuxième Mac avec la puce M1 : un Mac mini. Il rejoint ainsi le MacBook Air avec lui aussi la puce M1 d’Apple.

Apple dit que son Mac mini est trois fois plus rapide (au niveau du CPU) que le Mac mini actuel avec les puces d’Intel. Pour la partie graphique, c’est six fois mieux que le Mac mini actuel selon Apple. Pour le machine learning, cela s’envole : Apple parle de performances 15 fois meilleures.

Le Mac mini avec la puce M1 peut gérer jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage sur SSD. Apple précise qu’il consomme moins d’énergie que le Mac mini actuel (jusqu’à 60% en moins). En outre, on retrouve la présence du Wi-Fi 6.

À l’arrière, le Mac mini avec la puce M1 embarque un port Ethernet 1 Gb/s, un port Thunderbolt/USB 4, un port HDMI 2.0, un port USB-A et une prise jack. Aussi, ce Mac ne dispose pas de ventilateur, ce qui permet d’avoir du silence. Pour ce qui est de la sécurité, on retrouve l’enclave d’Apple pour stocker des données sensibles.

Le Mac mini avec la puce M1, qui tourne sous macOS Big Sur, sera moins cher que le Mac mini actuel. Le premier prix aux États-Unis est 699 dollars (799 euros en France). C’était 799 dollars pour la génération précédente. Les précommandes seront proposées aujourd’hui. La commercialisation aura lieu la semaine prochaine.