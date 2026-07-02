Apple travaille sur un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme pour le premier semestre 2027 avec un design revu et une puce M7, tandis qu’un modèle M6 arrivera à la fin 2026, selon Bloomberg. Cela s’inscrit dans un calendrier produit bouleversé par les tensions sur la RAM et d’autres composants.

Un MacBook Pro M7 revu pour 2027

Le MacBook Pro M7 avec le nouveau design a pour nom de code K104 et un écran de 14 pouces. Il adoptera le nouveau langage de design qu’Apple prépare aussi pour ses futurs MacBook Pro haut de gamme qui arriveront entre la fin 2026 et le début 2027, notamment le modèle qui aura un écran OLED tactile.

Il y a également un autre modèle en préparation, à savoir un MacBook Pro d’entrée de gamme (nom de code J804) qui embarquera la puce M6 et doit arriver à la fin de 2026. Le cycle de vie de la puce M6 d’Apple sera plus court que celui des puces précédentes car Apple ne prévoit pas de lancer de puces M6 Pro ni M6 Max. Apple souhaite assurer une transition rapide entre la M6 et la M7 car ses puces M7 intègrent des optimisations destinées aux charges de travail liées à l’IA.

Apple recompose son calendrier autour du printemps

Cette refonte arrive dans une période de forte instabilité industrielle. Les pénuries de RAM poussent Apple à revoir ses priorités, à prolonger certains cycles de produits et à déplacer une partie croissante de ses lancements vers le printemps afin de mieux étaler ses revenus sur l’année.

Le MacBook Pro d’entrée de gamme n’est pas le seul concerné. Apple prépare aussi pour la même période de 2027 d’autres nouveautés, dont l’iPhone Air 2 et l’iPhone 18 standard. Les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra pliable arriveront, eux, en septembre 2026.

Ce choix de date donne aussi plus de cohérence à la gamme des Mac. Les futurs modèles premium ouvriraient la voie avec un nouveau design entre fin 2026 et début 2027, puis le MacBook Pro M7 viendrait démocratiser cette refonte quelques mois plus tard.