Une importante pénurie de RAM et d’autres composants touche actuellement tout le secteur de la tech, et cela aura un impact sur les nouveaux Mac Studio M5 et MacBook Pro OLED. Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette situation pousse Apple à reporter leur sortie.

Un report pour les nouveaux Mac

Le Mac Studio M5 devait au départ sortir au milieu de l’année, mais Apple viserait maintenant une commercialisation pour octobre. Ce serait nécessaire pour avoir suffisamment de composants et ainsi pouvoir répondre à la future demande des clients. L’objectif est d’avoir du stock au lancement.

La situation est similaire du côté du tout nouveau MacBook Pro. Ce modèle est annoncé pour avoir un écran OLED, une dalle tactile, les puces M6, une Dynamic Island et un design revu. La sortie devait se faire à la fin 2026/début 2027. Mais là encore, un report est attendu afin d’avoir suffisamment de composants et donc de stocks. Une nouvelle date de sortie précise n’est pas communiquée, mais il semble quasi certain à ce stade que ce sera pour 2027.

Pour ceux qui n’ont pas suivi, la pénurie actuelle de RAM et d’autres composants vient surtout d’un déséquilibre entre une demande qui explose et une offre industrielle qui ne peut pas suivre assez vite. L’essor de l’intelligence artificielle a absorbé une grande partie de la production mondiale de mémoire, en particulier pour les data centers et les mémoires à haute bande passante, ce qui réduit ce qui reste disponible pour les PC, serveurs classiques, smartphones et autres équipements tech.

À cela s’ajoutent des facteurs plus larges qui fragilisent toute la chaîne d’approvisionnement : capacité de fabrication concentrée dans peu d’usines et de régions, délais très longs pour ouvrir de nouvelles lignes de production, tensions géopolitiques et restrictions commerciales, ainsi que parfois des problèmes logistiques et de main-d’œuvre. Résultat, la tech subit à la fois des hausses de prix, des délais plus longs et des difficultés à se procurer non seulement de la RAM, mais aussi des puces et composants associés comme certaines mémoires et SSD.