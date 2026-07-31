Apple prépare apparemment l’arrivée de sa clé de voiture numérique sur les véhicules Haval. De nouvelles références découvertes dans l’infrastructure de Wallet indiquent que cette marque chinoise appartenant à Great Wall Motor pourrait prochainement adopter Car Key sur iPhone et Apple Watch.

Haval rejoint les projets automobiles de Great Wall Motor

Cette découverte intervient quelques semaines après l’apparition d’indices similaires concernant les SUV Tank de Great Wall Motor. GWM semble donc préparer un déploiement plus large de la technologie d’Apple à travers plusieurs marques de son portefeuille.

Haval propose déjà Apple CarPlay dans différents véhicules, mais aucun modèle ne prend actuellement en charge Car Key. Ni Apple ni le constructeur n’ont encore annoncé les voitures concernées ou un calendrier de lancement. Les références ajoutées côté serveur suggèrent néanmoins que les préparatifs techniques sont engagés.

L’iPhone et l’Apple Watch remplacent la clé physique

Car Key permet de stocker une clé numérique dans l’application Cartes. Selon l’équipement du véhicule, le conducteur peut verrouiller, déverrouiller et démarrer sa voiture avec son iPhone ou son Apple Watch. Certains modèles proposent également un accès mains libres lorsque l’utilisateur s’approche du véhicule.

La clé peut être partagée avec un proche et conserver certaines fonctions lorsque la batterie de l’iPhone est presque épuisée. La liste des véhicules compatibles avec Apple Car Key comprend déjà des modèles de BMW, Mercedes-Benz, Hyundai, Kia, Genesis, Toyota ou Rivian.

Apple accélère l’adoption de Car Key

Haval s’ajouterait ainsi à la liste des constructeurs récemment repérés dans les systèmes d’Apple sachant que le support de Volkswagen est également en préparation.

L’arrivée de Haval renforcerait surtout la présence de Car Key sur le marché chinois. Elle offrirait à Great Wall Motor un argument technologique supplémentaire sur l’un des marchés du VE les plus concurrentiels.