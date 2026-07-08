Apple a réussi à se hisser à la deuxième place des ventes en Chine pendant l’événement shopping 618 avec une part de marché de 18 %, mais le marché du smartphone a connu une baisse. Selon le cabinet Counterpoint Research, les ventes d’iPhone ont chuté de 9 % sur un an malgré des réductions pouvant atteindre 2 000 yuans (258 euros) sur l’iPhone 17 Pro, alors que Huawei a pris la première place avec 21 % de parts de marché.

Des iPhone moins chers, mais Apple recule

Apple a proposé ses promotions environ un mois avant l’événement shopping pour relancer la demande. Le fabricant a combiné ses propres remises, des bons distribués par les revendeurs et des offres de reprise afin de muscler l’attractivité de ses iPhone 17 Pro. Cette offensive a permis un rebond des ventes en juin et offert à Apple la deuxième place sur la période.

Le recul annuel de 9 % montre toutefois que la stratégie n’a pas suffi. La comparaison avec les promotions exceptionnellement fortes de 2025 a pesé lourd dans le bilan final. Apple a donc mieux résisté que plusieurs concurrents, sans parvenir pour autant à transformer ses promotions en croissance.

Un autre élément à prendre en compte est la pression persistante sur les coûts, en particulier du côté de la RAM. Il y a une pénurie pour la mémoire vive, ce qui a un impact sur les prix. D’ailleurs, Apple a augmenté récemment ses prix (sauf sur les iPhone et Apple Watch pour le moment).

Huawei domine un marché sous tension

Huawei sort de l’événement shopping 618 en position de force. Le constructeur s’est installé à la première place avec 21 % de parts de marché et reste le seul grand constructeur à afficher une progression sur un an. Dans le même temps, Oppo, Vivo, Honor et Xiaomi ont tous enregistré des reculs à deux chiffres.

Ce contraste souligne l’état actuel du marché chinois des smartphones. La demande reste fragile, ce qui réduit l’efficacité des promotions, même lorsqu’elles sont importantes. La hausse des prix de la RAM complique encore la situation en limitant la marge de manœuvre des fabricants sur les remises.

Apple sauve donc sa position relative, mais pas sa dynamique commerciale. La société de Tim Cook s’en sort mieux que les autres (à l’exception de Huawei) grâce à une campagne de prix très agressive, mais ses ventes ont malgré tout reculé sur un an. Le festival 618 confirme ainsi un marché chinois plus dur, où les promotions ne suffisent plus toujours à compenser le ralentissement de la demande et où Huawei apparaît aujourd’hui comme le principal gagnant.