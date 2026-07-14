Les ventes de smartphones ont reculé de 4,3 % en Chine au deuxième trimestre de 2026, mais Apple a réussi à progresser avec ses iPhone selon le cabinet IDC. Il est le seul fabricant avec Huawei à avoir connu une hausse.

Apple et Huawei sont les seuls qui progressent

Apple a été le deuxième vendeur de smartphones en Chine, avec ses iPhone qui ont eu une part de marché de 18,1 % contre 13,9 % à base comparable. La hausse est de 24,4 % sur un an. Comment l’expliquer ? L’annonce précoce par Apple d’une hausse des prix de ses produits a incité certains acheteurs à se tourner vers les iPhone 17 plus tôt qu’ils ne l’auraient fait autrement. Ironiquement, il se trouve que la hausse de prix d’Apple ne concerne (pour l’instant) pas l’iPhone. L’attrait fort de la marque a également joué un rôle.

Le premier constructeur est Huawei avec une part de marché de 22,6 % contre 18,1 % auparavant, en hausse de 19,4 % sur un an. Tous les autres constructeurs ont vu leurs smartphones reculer :

Oppo (-9,7 %)

Vivo (-11,4 %)

Xiaomi (-21,7 %)

Honor (-9,5 %)

Wiko (-49,2 %)

Lenovo (-10,4 %)

ZTE (-33,5 %)

Samsung (-60,8 %)

Il y a eu 66 millions de smartphones vendus en Chine au deuxième trimestre, en baisse de 4,3 %. Selon IDC, la hausse des coûts de la RAM et des composants a poussé la plupart des fabricants d’appareils Android à augmenter leurs prix, ce qui a freiné la demande de renouvellement.

Un autre élément concerne l’événement shopping 618 qui se veut populaire en Chine. Cette année, les ventes ont été en recul de 15 % par rapport à 2025.

La situation ne va pas s’arranger tout de suite

IDC prévoit une détérioration de la situation au cours des deux prochaines années. À mesure que les fabricants épuiseront leurs stocks de composants moins chers, le cabinet prévoit que la baisse en glissement annuel en Chine pourrait s’accentuer pour atteindre environ 20 % au second semestre de 2026, soit précisément au moment où Apple va lancer ses iPhone 18 Pro et l’iPhone Ultra pliable. Les prix du stockage ne devraient pas baisser de manière significative avant 2027, et une reprise plus générale n’est pas attendue avant 2028 ou 2029.