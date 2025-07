Huawei a reconquis la première place du marché des smartphones en Chine au deuxième trimestre de 2025, tandis qu’Apple renoue avec la croissance dans ce marché clé, selon les données publiées par le cabinet Canalys.

Huawei domine et Apple s’améliore

Au deuxième trimestre, Huawei a vendu 12,2 millions de smartphones en Chine, enregistrant une hausse de 15 % par rapport à l’année précédente. Avec une part de marché de 18 %, l’entreprise retrouve son statut de leader, une position qu’elle n’occupait plus depuis le premier trimestre de 2024. Ce retour en force fait suite à une période difficile marquée par les sanctions américaines, qui avaient lourdement impacté son activité. Huawei a su rebondir, notamment grâce à ses innovations et à une forte présence locale, grignotant des parts de marché à ses concurrents.

De son côté, Apple a vendu 10,1 millions d’iPhone en Chine durant le même trimestre, soit une progression de 4 % sur un an, lui permettant de se classer cinquième. C’est la première fois depuis le dernier trimestre de 2023 que la marque à la pomme enregistre une croissance dans ce marché stratégique. Apple a ajusté stratégiquement ses prix pour les iPhone 16, une décision renforcée par des promotions sur les plateformes d’e-commerce chinoises et des offres de reprise plus attractives pour certains modèles d’iPhone. Ces ajustements ont contribué à relancer les ventes, malgré une concurrence acharnée de Huawei et d’autres acteurs locaux comme Xiaomi.

Un contexte tendu mais prometteur

Les chiffres de Canalys confirment une analyse similaire de Counterpoint Research, publiée plus tôt ce mois-ci, soulignant le retour d’Apple à la croissance en Chine. Alors que les résultats trimestriels d’Apple seront publiés le 31 juillet, les investisseurs surveillent de près sa performance dans ce marché, où la firme de Cupertino fait face à des défis géopolitiques et concurrentiels. Les actions d’Apple ont chuté d’environ 14,5 % cette année, en partie à cause de ces incertitudes. La reprise observée pourrait toutefois rassurer les marchés, marquant un tournant pour Apple dans l’un de ses territoires les plus cruciaux.