Apple annonce que la publication des résultats financiers pour le troisième trimestre de son année fiscale 2025, ce qui correspond au deuxième trimestre dans notre calendrier, se fera le 31 juillet.

Le troisième trimestre fiscal d’Apple va du 30 mars au 28 juin 2025. La publication des résultats se fera le 31 juillet à 22h30 (heure française). Puis à 23 heures, il y aura l’appel téléphonique avec Tim Cook, le patron d’Apple, et Kevan Parekh, le directeur financier.

L’année dernière, Apple a annoncé un chiffre de 85,77 milliards de dollars, soit une hausse de 4,85 % sur un an. Le bénéfice net a été de 21,45 milliards de dollars, en hausse de 7,9 %. Par contre, il y a eu une baisse pour l’iPhone avec un chiffre d’affaires de 39,30 milliards de dollars, en recul de 0,93 %.

Lors des précédents résultats, le directeur financier d’Apple avait annoncé que l’entreprise s’attendait avec une hausse du chiffre d’affaires avec une croissance à un chiffre d’une année sur l’autre. Il faudra attendre le 31 juillet pour voir si c’est bel et bien le cas. Certains analystes s’inquiètent un peu à cause des droits de douane de l’administration Trump et de l’augmentation de la surveillance réglementaire à laquelle Apple est confrontée dans de nombreuses régions, notamment aux États-Unis et en Europe.

Le trimestre qui s’est achevé a été calme. Apple n’a pas lancé de nouveaux produits, comme les iPhone, iPad, Mac ou autres. En revanche, la société a mis en vente des accessoires, à savoir son bracelet Pride 2025 pour l’Apple Watch et des câbles de charge Beats. D’autre part, il y a eu la WWDC 2025 le mois dernier avec notamment la présentation d’iOS 26, macOS Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.