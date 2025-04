Beats, qui appartient à Apple, annonce aujourd’hui sa première collection de câbles de charge renforcés, disponibles plusieurs longueurs en plusieurs longueurs. On retrouve noir intense, gris éclair, bleu nitro et rouge flash.

Lancement des câbles de charge Beats

Les câbles Beats sont recouverts d’un matériau tissé anti-nœuds plus durable et résistant à l’usure. Ces câbles sont proposés en deux longueurs (1,5 m et 20 cm) et s’utilisent aussi bien à la maison qu’en déplacement.

Le câble USB-C vers USB-C fonctionne avec les appareils Apple et Android et a été conçu pour la charge, la synchronisation, l’audio, CarPlay et le transfert de données. Il recharge les casques et enceintes Beats dotés d’un port USB-C sans interrompre l’écoute ou la diffusion de la musique sans perte (lossless).

Avec du matériel compatible, le câble USB-C vers USB-C permet la charge rapide jusqu’à 60 W et le transfert de données haute vitesse USB 2.0. Pour optimiser la vitesse et l’efficacité de la recharge, il suffit d’associer un adaptateur secteur USB-C au câble USB-C et de charger les appareils compatibles à partir d’une prise murale.

Le câble USB-A vers USB-C a été conçu pour la charge, la synchronisation, CarPlay et le transfert de données. La charge rapide atteint les 15 W sur certains appareils iPhone et iPad, et le transfert de données répond à la norme USB 2.0.

Le câble USB-C vers Lightning est compatible avec les appareils iOS et iPadOS équipés d’un port Lightning. Il permet la recharge, la synchronisation ainsi que l’utilisation de CarPlay, avec une recharge rapide disponible sur certains modèles d’iPhone et d’iPad.

Les câbles de charge Beats peuvent être commandés dès aujourd’hui au prix de 24,95€ (1,5 m et 20 cm) et 38,95€ (1,5 m, lot de deux, USB-C vers USB-C et USB-A vers USB-C) sur l’Apple Store en ligne. Ils seront disponibles en magasin à partir du jeudi 17 avril.

Et pour fêter le lancement, une publicité a été mise en ligne avec l’enceinte Beats Pill.