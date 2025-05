Apple vient de dévoiler son bracelet Pride 2025 pour l’Apple Watch. Il s’accompagne par des fonds d’écran disponible aussi bien sur iPhone que sur iPad.

Pour l’Apple Watch il s’agit d’un bracelet Sport Pride. Voici comment le fabricant le présente :

Chaque bracelet Pride Edition Sport est assemblé à la main à partir de bandes individuelles de couleurs vives qui sont moulées par compression, créant ainsi des variations subtiles mais frappantes. Il n’y a pas deux bracelets identiques, ce qui reflète l’individualité de tous les membres de la communauté LGBTQ+.

Le bracelet est disponible avec les tailles S/M et M/L pour les Apple Watch de 40, 42 et 46 mm. Le prix en France est de 49 euros. C’est disponible à l’achat sur l’Apple Store en ligne, et ce dès aujourd’hui. Il arrivera dès la semaine prochaine dans les Apple Store physiques, ainsi que chez les revendeurs autorisés.

Pour ce qui est du nouveau cadran sur Apple Watch et des fonds d’écran sur iPhone et iPad, voici comment Apple les présente :

Le nouveau cadran de montre Pride Harmony et le fond d’écran pour iPhone et iPad offrent un design complémentaire. Le cadran de montre analogique présente des bandes arc-en-ciel individuelles et audacieuses, qui se déplacent dynamiquement en séquence sur le cadran de l’écran pour former de grands chiffres des heures lorsque l’utilisateur lève le poignet pour vérifier l’heure. Le fond d’écran de l’iPhone et de l’iPad présente des couleurs qui changent de position lorsque l’utilisateur bouge, verrouille ou déverrouille l’appareil.

Les fonds d’écran seront disponibles sur iPhone et iPad avec les mises à jour iOS 18.5 et iPadOS 18.5. Apple dit qu’elles seront bientôt disponibles, sans pour autant dévoiler la date de sortie.