C’est donc le jour même d’Halloween, soit le 31 octobre prochain, qu’Apple a décidé de dévoiler ses résultats financiers pour le troisième trimestre 2024, qui est aussi le quatrième trimestre fiscal pour Apple. On devrait ainsi en savoir plus sur l’accueil réservé aux nouvelles gammes d‘iPhone 16/16 Pro, même si les résultats ne porteront que sur quelques jours de ventes en septembre. Pour rappel, le Q3 2023 s’était soldé pour Apple par un chiffre d’affaires trimestriel de 89,498 milliards de dollars (-0,72% par rapport au Q3 2022) et un bénéfice net de 22,956 milliards de dollars, en hausse cette fois de 10,79 %.

On rappelle aussi qu’Apple a lancé un nombre impressionnant de nouveaux produits sur le trimestre écoulé, soit :

HomePod mini (coloris Midnight)

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2 (coloris Noir)

AirPods 4

AirPods 4 with Active Noise Cancellation

AirPods Max (USB-C)

Un chargeur MagSafe 25W et d’autres accessoires…

Cette vague massive de nouveautés aura t-elle suffi pour booster les résultats d’Apple malgré les rumeurs peu optimistes sur le niveau des ventes des nouveaux iPhone ? Réponse le 31