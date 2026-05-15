Apple lance une offensive tarifaire en Chine avant l’événement shopping 618, avec 1 000 yuans (127 euros) de remise sur les iPhone 17 Pro. La baisse touche aussi l’iPhone 17 standard qui passe sous un seuil décisif pour profiter des aides nationales à la reprise.

Les remises sont entrées en vigueur sur les commerçants en ligne chinois JD.com et Tmall. Sur la boutique officielle d’Apple sur Tmall, les iPhone 17 Pro bénéficient d’une réduction directe de 1 000 yuans, tandis que sur JD.com, certains modèles Pro descendent à 6 999 yuans (887 euros) en combinant la reprise et les promotions. C’est leur prix le plus bas depuis le lancement.

L’autre baisse de prix concerne l’iPhone 17 standard. Certaines versions tombent à 4 499 yuans (570 euros) avec remises, ce qui les place sous la barre des 6 000 yuans exigée pour la subvention nationale à la reprise. Ce dispositif retire 15 % du prix des appareils éligibles, dans la limite de 500 yuans. Les modèles Pro, eux, ne sont pas concernés. La baisse de prix d’Apple a rapidement propulsé le sujet parmi les tendances de Weibo, l’équivalent de X/Twitter en Chine.

Cette séquence ne se joue pas seul. Huawei a lui aussi baissé pour la première fois les prix de ses smartphones pliables haut de gamme.

Pour l’analyste Liu Dingding, Apple et Huawei sont désormais les deux acteurs les plus observés sur le segment haut de gamme. L’analyste indique au Global Times que les deux fabricant utilisent l’événement shopping 618 en Chine pour accélérer au niveau des commandes et des livraisons tout en se battant pour capter une plus grande part de la demande de renouvellement.

La Chine redevient un moteur pour Apple

Cette offensive tarifaire arrive alors que l’iPhone 17 se vend très bien en Chine. Apple a annoncé 26 milliards de dollars de chiffre d’affaires dans le pays sur son premier trimestre fiscal, soit une hausse de 38 % sur un an et sa meilleure performance historique dans la région.

La Chine représente maintenant environ un cinquième des ventes mondiales du groupe. Le rebond est notable après près de trois ans de recul sur un marché où Apple devait composer avec la pression de Huawei, Xiaomi et Vivo.

D’ailleurs, Tim Cook est en Chine depuis quelques jours avec l’administration Trump et d’autres patrons de la tech. Il a participé à une délégation officielle d’entreprises américaines qui accompagnait Donald Trump lors de sa rencontre avec Xi Jinping.