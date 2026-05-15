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Tim Cook est de retour en Chine, cette fois dans un contexte beaucoup plus politique. Le patron d’Apple accompagne en effet Donald Trump lors d’un déplacement officiel à Pékin, où le président américain doit rencontrer Xi Jinping. Le voyage, prévu du 13 au 15 mai 2026, réunit plusieurs dirigeants majeurs de la tech, de la finance et de l’industrie américaine.

Apple entre commerce, IA et tensions géopolitiques

Pour Tim Cook, cette présence n’est pas seulement symbolique. La Chine reste un marché essentiel pour l’iPhone, mais aussi un pilier historique de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, et ce même si le groupe accélère sa diversification vers l’Inde. Dans un moment où les discussions portent sur le commerce, les exportations, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs, Apple a donc tout intérêt à garder un canal direct avec Washington comme avec Pékin.

Cook a été aperçu lors de la cérémonie d’accueil au Grand Palais du Peuple, ainsi qu’aux côtés d’Elon Musk (ce dernier paraissant « ailleurs »). Le déplacement intervient alors que John Ternus doit progressivement prendre plus de place chez Apple, tandis que Cook conserverait un rôle central dans les relations institutionnelles du groupe.

Une délégation de grands patrons américains

La liste des dirigeants présents

La délégation comprend Tim Cook pour Apple, Elon Musk pour Tesla et SpaceX, Jensen Huang pour NVIDIA, Larry Fink pour BlackRock, Stephen Schwarzman pour Blackstone, Kelly Ortberg pour Boeing, Brian Sikes pour Cargill, Jane Fraser pour Citi, Jim Anderson pour Coherent, Larry Culp pour GE Aerospace, David Solomon pour Goldman Sachs, Jacob Thaysen pour Illumina, Michael Miebach pour Mastercard, Dina Powell McCormick pour Meta, Sanjay Mehrotra pour Micron, Cristiano Amon pour Qualcomm et Ryan McInerney pour Visa.

Ce voyage illustre en tout cas la place prise par les entreprises dans la diplomatie économique et politique. Pour Apple, l’enjeu reste de préserver ses marges de manœuvre dans un monde technologique de plus en plus soumis au aléas géopolitique, même si les difficultés immédiates proviennent surtout des besoins en composants de l’IA…