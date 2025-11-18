Cadillac pourrait bientôt rejoindre les rangs des constructeurs compatibles avec la fonction Apple Car Key via l’application Apple Wallet. Introduite par Apple en 2020, cette technologie permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer un véhicule à l’aide d’un iPhone ou d’une Apple Watch. Un récent code découvert dans iOS 26 indique que Cadillac figure désormais parmi les marques ajoutées à la liste des constructeurs pris en charge.

Grâce à la connectivité NFC, et parfois à la technologie Ultra Wideband (UWB), Apple Car Key autorise l’entrée dans la voiture ou sa mise en route simplement en approchant l’iPhone du véhicule . Selon Apple, la Car Key peut même être partagée via AirDrop. Pour utiliser cette fonction, il faut un iPhone XS ou ultérieur, ou une Apple Watch Series 5 ou ultérieure.

Cadillac s’ajoute à un réseau de plus de 30 marques

Actuellement, plus de 30 fabricants de véhicules prennent déjà en charge Apple Car Key. Lors de la conférence WWDC 2025, Apple avait annoncé l’arrivée de 13 nouveaux constructeurs, parmi lesquels Cadillac, Chevrolet, Porsche ou Lucid. Toutefois, aucune liste officielle ne précisait encore les modèles Cadillac concernés ou la date de déploiement exacte.

À quoi s’attendre pour les propriétaires Cadillac ?

Bien que Cadillac soit citée dans iOS 26, on ne sait pas encore quels modèles bénéficieront de cette compatibilité. Selon certaines sources internes, les prochaines générations de véhicules Cadillac — notamment les versions électriques — devraient adopter cette fonction d’ici la fin 2026. Les clients sont invités à vérifier directement auprès de leur concessionnaire pour obtenir des informations à jour. L’arrivée d’Apple Car Key chez Cadillac marque une nouvelle étape dans la transition vers l’automobile numérique. Dommage tout de même que General Motors (qui détient la marque Cadillac), ne veuille plus de CarPlay dans ses véhicules…