Le lancement de l’iPhone en 2007 aurait joué un rôle mesurable dans la baisse de la natalité américaine. C’est l’hypothèse avancée par une étude du National Bureau of Economic Research, qui établit un lien statistique entre la diffusion du smartphone d’Apple et le recul des naissances aux États-Unis.

Une méthode fondée sur l’exclusivité AT&T

Les chercheurs se sont appuyés sur une particularité du marché américain : entre 2007 et 2011, l’iPhone était distribué exclusivement par AT&T. Ils ont donc comparé les zones où cet opérateur était très présent avec celles dominées par d’autres acteurs, afin d’isoler plus finement l’effet de l’arrivée du smartphone moderne.

Leur analyse suggère que les régions les plus exposées à l’iPhone ont connu une baisse plus marquée des naissances, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes. L’étude insiste surtout sur le recul des grossesses non désirées, qui aurait pesé dans la diminution globale du taux de fécondité.

Moins de rencontres, plus d’écrans

Les auteurs avancent plusieurs mécanismes possibles. La généralisation du smartphone aurait modifié les comportements sociaux : moins de temps passé avec des amis en personne, baisse de l’activité sexuelle et consommation accrue de contenus en ligne pouvant se substituer aux interactions réelles.

L’étude précise toutefois que l’iPhone n’est pas présenté comme l’unique cause du déclin. Les facteurs économiques, l’éducation, l’âge plus tardif du premier enfant, l’accès à la contraception et les changements de mode de vie continuent de jouer un rôle important.

Une corrélation à manier avec prudence

La conclusion reste donc sensible. Les premiers acheteurs d’iPhone appartenaient souvent à des catégories plus diplômées et plus aisées, déjà associées à des taux de natalité plus faibles. L’intérêt de l’étude est moins de faire du smartphone un « contraceptif numérique » que de montrer comment une technologie grand public peut transformer, indirectement, les relations sociales et les trajectoires familiales.