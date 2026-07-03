L’Inde a confirmé l’ouverture d’une enquête après une fuite de données chez Tata Electronics, partenaire indien d’Apple, qui a exposé sur le dark web des documents confidentiels sur l’iPhone 18 Pro. L’incident, qui touche aussi Tesla, Qualcomm et TSMC, intervient à quelques mois du lancement du smartphone et met sous pression la montée en puissance d’Apple en Inde.

Reuters rapporte que le gouvernement indien a saisi le dossier et a informé le Computer Emergency Response Team (CERT). S. Krishnan, secrétaire du ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information, a confirmé l’enquête en une phrase simple : « Nous enquêtons ».

Au moins six fichiers concernant l’iPhone 18 Pro ont été mis en ligne avec des listes de composants, des noms de fournisseurs et des photos associées à l’iPhone 18 Pro. Ces informations touchent un point particulièrement sensible pour Apple qui ne divulgue pas ce niveau de détail dans sa base publique de fournisseurs. À l’approche de la présentation prévue en septembre 2026, la fuite menace donc à la fois les détails du nouveau smartphone et l’organisation de la chaîne d’approvisionnement.

Tata devient un maillon critique pour Apple en Inde

L’attaque est attribuée à World Leaks, un groupe de hackers. Tata Electronics a engagé un consultant mondial pour mener un audit et mesurer l’étendue du piratage. Les documents mis en circulation ne concernent pas seulement Apple : des données liées à Tesla, Qualcomm et TSMC figurent également parmi les éléments.

Tata fournit des pièces et assemble aussi des iPhone en Inde, ce qui en fait un partenaire stratégique dans la diversification industrielle d’Apple hors de Chine. Ce rôle s’inscrit directement dans la politique de Narendra Modi, le Premier ministre de l’Inde, qui cherche à faire de l’Inde un centre majeur de fabrication pour les produits électroniques.

Pour Apple, la fuite chez Tata Electronics peut compliquer la protection de futurs produits et tendre les relations avec certains fournisseurs. Pour l’Inde, l’enquête doit établir l’ampleur des dégâts et prouver que le pays peut sécuriser les activités industrielles qu’il cherche à attirer.