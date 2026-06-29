Un piratage contre Tata Electronics a mis en circulation sur le dark web des documents confidentiels liés à l’iPhone 18 Pro et à l’iPhone 18 Pro Max, dont des photos des smartphones d’Apple. L’affaire touche un partenaire central d’Apple, avec la firme de Cupertino qui est inquiète au vu des documents en circulation, rapporte Reuters.

World Leaks a diffusé plus de 200 000 fichiers volés dans les systèmes de Tata Electronics, avec une mise en ligne visible au moins depuis le 10 juin 2026. Le lot comprend des informations sensibles sur les futurs iPhone haut de gamme d’Apple, mais aussi des données liées à Tesla. La fuite frappe un fournisseur qui fabrique des pièces et assemble des iPhone en Inde.

Une fuite des iPhone 18 Pro

Au moins six fichiers détaillent des centaines de composants de l’iPhone 18 Pro, avec des plans, des spécifications et des éléments relatifs au circuit imprimé, à la batterie et aux modules photo. Plusieurs documents portent des filigranes confidentiels d’Apple ainsi que des noms de code internes des nouveaux smartphones. L’ensemble inclut aussi des e-mails, des journaux d’événements, des documents liés à TSMC et Qualcomm, ainsi que des données sur d’anciens modèles d’iPhone.

Des images pour tester la chute des iPhone 18 Pro figurent aussi dans les fichiers volés. Reuters décrit un appareil comme « un combiné gris de forme rectangulaire, avec trois caméras arrière et un logo Apple ». Le design aperçu se rapproche de celui de l’iPhone 17 Pro. C’est assez logique, puisque les rumeurs ont déjà annoncé que l’iPhone 17 Pro et son successeur seront très similaires. Il faut toutefois s’attendre à une Dynamic Island plus petite sur le nouveau modèle.

Apple et Tata renforcent l’urgence sécuritaire

Tata Electronics a révélé la cyberattaque la semaine dernière et a déjà restreint l’accès interne à ses systèmes sensibles. Le groupe indien a également mandaté un consultant mondial pour conduire un audit sur la sécurité. Apple mène en parallèle sa propre enquête et travaille avec Tata Electronics sur des mesures de sécurité de long terme.

La fuite expose plusieurs mois de secret industriel et peut peser sur la relation entre Apple et son fournisseur. Le risque est élevé pour un partenaire appelé à prendre plus de place dans la production d’iPhone hors de Chine. Après la publication de plus de 200 000 fichiers par World Leaks, ce dossier pourrait pousser Apple à durcir encore ses protocoles de sécurité chez ses sous-traitants.