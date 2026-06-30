Apple a lancé en urgence une opération de retrait après la diffusion de vidéos montrant l’iPhone 18 Pro chuter pour tester sa résistance. X/Twitter a supprimé les publications pour violation des règles et a suspendu le compte @Evleaks, dans la foulée du piratage de Tata Electronics, un partenaire d’Apple en Inde qui assemble des iPhone.

Apple fait le nécessaire pour retirer les leaks de l’iPhone 18 Pro

Les clips, relayés notamment par Ice Universe sur X et Weibo, montrent un iPhone 18 Pro gris qui semble authentique. Le design visible présente un dos plus uniforme que le modèle à deux tons de l’iPhone 17 Pro, trois caméras arrière avec des lentilles plus proéminentes et un logo Apple à finition réfléchissante. Apple n’a publié aucun commentaire publique, mais l’entreprise enquête déjà avec Tata Electronics et travaille à un renforcement durable de la sécurité.

La réaction a été immédiate sur les réseaux sociaux. X a retiré les vidéos diffusées depuis le compte @Evleaks au motif d’une violation de ses règles, puis a suspendu le compte. Sur Weibo, Ice Universe affirme qu’Apple a « déjà interdit les données en fuite sur Twitter ».

L’ancien leaker Evan Blass, longtemps associé au nom EvLeaks, a pris ses distances avec l’affaire. Il assure n’avoir « rien à voir avec le nouveau compte @Evleaks ni avec la supposée fuite sur l’iPhone publiée là-bas ». Il ajoute : « On dirait qu’Apple a peut-être réussi ce que Samsung n’a jamais pu faire », en référence aux nombreuses fuites liées aux produits de Samsung qui avaient circulé par le passé. Samsung n’a jamais vraiment chercher à faire retirer les images ou vidéos de ses smartphones en fuite.

Voici la fameuse vidéo qu’Apple cherche à faire retirer :

🚨 Breaking. Latest Video reveals iPhone 18 Pro Drop Test in Silver Shade. This is the most Significant leak in Apple's History. Btw, The phone looks similar to iPhone 17 Pro. pic.twitter.com/eb3buh0MI2 — TECH INFO (@TECHINFOSOCIALS) June 30, 2026

Les images prolongent la fuite géante chez Tata Electronics

Ces vidéos s’inscrivent dans une fuite bien plus vaste déclenchée après la cyberattaque visant Tata Electronics. Reuters a révélé que le piratage avait exposé des fichiers confidentiels portant les filigranes d’Apple, avec des plans, des listes de fournisseurs, des composants et des images de tests liées à l’iPhone 18 Pro. La publication de vidéos, qui viennent du dark web, renforce encore la portée de cette brèche et met sous pression un sous-traitant central dans la stratégie industrielle d’Apple en Inde.

L’enjeu dépasse largement la simple circulation de visuels non autorisés. Apple prépare le lancement de l’iPhone 18 Pro pour septembre et cherche visiblement à reprendre le contrôle d’un calendrier déjà abîmé par la fuite de Tata Electronics. La vitesse des retraits et la suspension de comptes montrent une ligne beaucoup plus dure que celle observée autrefois dans d’autres dossiers de fuites matérielles.