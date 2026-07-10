Avec ses Apple Watch, Apple contrôle désormais 90 % des ventes mondiales de montres connectées intégrant de l’intelligence artificielle locale (Edge AI), selon les données du cabinet Counterpoint Research pour le premier trimestre de 2026.

L’Apple Watch domine très largement pour l’IA locale

Cette technologie, dite Edge AI, consiste à exécuter les traitements d’intelligence artificielle directement sur l’appareil plutôt que via le cloud, garantissant de la rapidité et une confidentialité des données. Counterpoint Research définit une montre Edge AI comme un modèle équipé d’un NPU, une puce dédiée au traitement neuronal, dont au moins une fonction exécute son inférence localement. La pénétration de cette technologie progresse rapidement sur l’ensemble du marché des montres connectées, avec une hausse de 70 % en glissement annuel qui porte désormais sa part à 25 % des ventes globales.

La domination d’Apple s’explique par une longueur d’avance prise dès 2023 avec l’intégration du Neural Engine dans la puce S9 des Apple Watch, plusieurs années avant que ses concurrents ne rattrapent ce virage technologique. Huawei n’a lancé sa puce équivalente, le Kirin W80, qu’en 2025, tandis que Qualcomm a présenté cette année son Snapdragon Wear Elite. Google, pour sa part, prépare encore sa propre puce Tensor destinée aux objets connectés, sans l’avoir commercialisée à ce jour.

Cette avance technologique se traduit concrètement par une série de fonctionnalités de santé de plus en plus poussées.

La détection des chutes reste l’un des cas d’usage historiques de l’IA locale sur la montre connectée

Le suivi du rythme cardiaque et la mesure de la pression artérielle s’appuient également sur cette inférence locale

La détection de l’apnée du sommeil constitue une avancée plus récente dans le domaine du suivi médical embarqué

La détection du diabète représente la prochaine frontière explorée par les fabricants

Une alternative logicielle encore marginale

Face à cette course aux puces dédiées, la société Ambiq propose une approche différente avec son architecture Apollo qui repose sur un cœur vectoriel combiné à la technologie Helium d’Arm plutôt que sur un NPU spécialisé. Cette solution logicielle pourrait potentiellement démocratiser l’Edge AI sur des montres connectées moins onéreuses, mais elle reste pour l’instant confinée à une position marginale sur le marché.

L’avance considérable d’Apple illustre les bénéfices de son intégration verticale, où le contrôle simultané du matériel et du logiciel permet d’optimiser finement les performances de l’intelligence artificielle embarquée. Les concurrents comme Huawei, Qualcomm et Google devront combler cet écart technologique tout en développant des cas d’usage santé suffisamment convaincants pour rivaliser avec l’écosystème déjà bien établi de l’Apple Watch.