2025 a vu les ventes de montres connectées progresser de 4 % et il se trouve que les Apple Watch ont dominé le classement, selon les données du cabinet Counterpoint Research.

Les ventes d’Apple Watch repartent à la hausse

Les Apple Watch ont eu une part de marché de 23 % sur l’année 2025 au complet, contre 22 % en 2024. Les ventes ont grimpé de 8 %, ce qui est à noter parce qu’il s’agit de la première progression d’Apple depuis 2022. Selon Counterpoint Research, cela s’explique par le lancement des nouveaux modèles, à savoir les Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3. Tout cela a bien plu aux utilisateurs qui n’ont pas hésité à acheter un modèle.

Huawei est à la deuxième place avec une part de marché de 17 %, contre 13 % un an plus tôt. Ses ventes ont augmenté de 30 %. Xiaomi est troisième avec 9 % en part de marché, contre 8 % auparavant. Ses ventes ont progressé de 18 %. Samsung est quatrième avec 7 %. Pour le coup, le constructeur coréen a reculé, puisque sa part était de 9 % en 2024. Ses ventes ont reculé de 12 %. Immo vient boucler le top 5 avec une part de 7 %, contre 6 % à base comparable. Ses ventes ont été en hausse de 9 %.

Plusieurs fonctions ont eu un impact

Outre le succès des Apple Watch, la Chine a mené le rebond mondial grâce à une forte demande pour les marques locales Huawei, Xiaomi et Imoo. La croissance chinoise a été facilitée par des subventions gouvernementales pour l’achat de produits électroniques.

En ce qui concerne les tendances technologiques, l’accent a été mis sur de nouvelles fonctionnalités telles que la détection de l’hypertension et le suivi de l’apnée du sommeil. Les montres connectées avec le support de la connexion cellulaire ont crû de 6 %. De plus, l’intégration de l’intelligence artificielle commence à se généraliser, même sur les modèles d’entrée de gamme.

Le prix de vente moyen des montres connectées a augmenté de 5 %. Dans le même temps, les ventes de montres connectées à moins de 200 dollars ont chuté de 9 %, tandis que le segment des 200-400 dollars a bondi de 48 %.

À quoi faut-il s’attendre pour 2026 ? Le marché devrait maintenir son élan, porté par des fonctions comme le suivi de la glycémie.