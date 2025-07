À l’instar des AirPods pour ce qui est des écouteurs, les Apple Watch continuent de dominer les ventes en ce qui concerne le marché des montres connectées, comme l’indique le cabinet Counterpoint Research.

Première place pour Apple, malgré une baisse

Les Apple Watch ont eu une part de marché de 20 % au premier trimestre de 2025, contre 21 % un an plus tôt. Il s’agit d’une baisse en glissement annuel pour le sixième trimestre consécutif. Aussi, les ventes ont reculé de 9 %. Malgré tout, Apple reste devant les autres.

En deuxième place, on retrouve Huawei avec une part de marché de 16 % contre 10 % auparavant, et des ventes en hausse de 53 %. Xiaomi est troisième avec 10 % contre 6 % un an plus tôt. Ses ventes ont là aussi été en hausse de 53 %. Samsung arrive à la quatrième place avec 7 % contre 9 % avant, et des ventes en recul de 18 %. Imoo boucle le top 5 avec 7 % des ventes contre 6 % auparavant. Ses ventes ont augmenté de 23 %.

La hausse pour Huawei et Xiaomi s’explique à une forte demande en Chine, à un attrait plus large et à des stratégies de prix compétitives ciblant les segments moyen et haut de gamme. Samsung, en revanche, a enregistré un déclin de ses modèles de la génération précédente sur tous les principaux marchés, ce qui s’est traduit par une baisse sur un an.

En prenant en compte tous les constructeurs, les ventes de montres connectées ont reculé de 2 %. Cela s’explique par la baisse des ventes en Inde et la diminution des volumes d’Apple Watch. Malgré tout, l’année 2025 devrait se finir sur une note positive avec des ventes en hausse de 3 %.