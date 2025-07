Les AirPods se vendent toujours bien, au point de dominer les ventes comme l’indique le cabinet Couterpoint Research. Malgré tout, Apple fait face à une concurrence féroce qui propose des plus prix plus intéressants.

Les AirPods sont toujours devant

En ce qui concerne le marché des écouteurs TWS (true wireless stereo), les AirPods sont à la première place avec une part de marché de 21 %. Il y a une petite baisse par rapport à l’année dernière où la part était de 22 %. Les ventes ont reculé de 0,4 %. Malgré tout, Apple reste à la première place par rapport à la concurrence.

Il est fort probable que les ventes repartiront à la hausse quand Apple commercialisera les AirPods Pro 3. Il y a eu plusieurs rumeurs à leur sujet. Les rumeurs disent que les AirPods Pro 3 devraient avoir un nouveau design pour les écouteurs et leur boîtier de charge. Les écouteurs eux-mêmes pourraient adopter un profil plus fin, améliorant à la fois l’esthétique et le confort. Aussi, il faut s’attendre à la présence de la nouvelle puce H3 d’Apple pour des performances accrues, une latence réduite et une meilleure gestion de l’audio. La qualité audio devrait également s’améliorer, tout comme la réduction de bruit active. Il faut aussi s’attendre à des améliorations pour les fonctions en lien avec la santé.

Une concurrence qui est moins chère

Pour ce qui est de la concurrence, Xiaomi est deuxième et voit sa part de marché progresser de 7 % en 2024 à 8 % cette fois-ci. Les ventes de ses écouteurs sont en hausse de 22%. BoAt (marque indienne) est troisième avec 5 % de part de marché, en baisse d’un point sur un an. Ses ventes ont baissé de 17 %. Il y a Samsung à la quatrième place avec 5 % de part de marché, soit autant que l’année précédente. Ses ventes ont augmenté de 9 %. Et le top 5 se conclut par JBL avec une part de 4 %, en hausse d’un point. Ses ventes ont augmenté de 18 %.

Selon Counterpoint Research, les ventes d’écouteurs sans fil devraient augmenter de 3 % en 2025. Le cabinet ajoute que les ventes d’écouteurs « pas chers » (autour de 50 dollars) vont devenir de plus en plus importantes, ce qui pourrait avoir un impact sur Apple, étant donné que le fabricant mise sur le marché premium.