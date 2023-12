L’Apple Watch continue de dominer les ventes d’Apple Watch, comme le montrent les données du cabinet Counterpoint Research. Il est ici question du troisième trimestre de 2023.

L’Apple Watch domine les ventes

Apple a enregistré les meilleurs résultats de son histoire pour un troisième trimestre, avec une augmentation de 7% des ventes par rapport à l’année dernière. Ce résultat est d’autant plus notable que l’Apple Watch Series 9 est sortie un peu plus tard que l’année précédente. Les bonnes ventes de l’Apple Watch SE de deuxième génération ont également contribué à la croissance.

Malgré tout, la part de marché d’Apple ne bouge pas : on reste à 45%. Il y a par contre de l’évolution pour les autres constructeurs, dont Samsung qui voit sa part de marché passer de 24% à 18%. Cela s’explique par le fait que les ventes de ses montres Galaxy ont reculé de 19% d’une année sur l’autre et que Huawei prend de plus en plus de place. En effet, le constructeur chinois a vu ses ventes augmenter de 56%. La hausse est même de 122% si on se focalise uniquement sur les montres haut de gamme. Tout cela lui permet d’avoir une part de marché de 14%, contre 7% l’année dernière.

Au total, les ventes de montres connectées ont été en hausse de 9% au troisième trimestre de 2023 par rapport à la même période un an plus tôt. Les principaux moteurs de cette croissance ont été les performances soutenues du marché indien, sous l’impulsion de Fire-Boltt, ainsi que le rebond notable de Huawei en Chine.

