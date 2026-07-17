La fonction Car Key d’Apple devrait bientôt s’étendre à une nouvelle marque automobile chinoise.Des indices repérés dans l’infrastructure liée à l’application Wallet suggèrent que les futurs SUV Tank de Great Wall Motor, aussi connu sous le nom GWM, pourraient prendre en charge la clé numérique d’Apple sur iPhone et Apple Watch.

Une clé de voiture directement dans Apple Wallet

Pour rappel, Car Key permet de remplacer une clé physique par une version numérique stockée dans l’application Wallet. Une fois configurée, l’utilisateur peut verrouiller, déverrouiller et, selon les modèles, démarrer son véhicule en approchant simplement son iPhone ou son Apple Watch du lecteur compatible. La technologie repose notamment sur le NFC, avec des fonctions qui varient selon les constructeurs et les véhicules.

La marque Tank occupe une place particulière dans le portefeuille de GWM. Elle se concentre sur des SUV haut de gamme à vocation tout-terrain, un segment en forte croissance en Chine. L’arrivée de Car Key permettrait à Great Wall Motor d’ajouter une fonction premium déjà proposée par plusieurs constructeurs internationaux.

Apple élargit progressivement son écosystème automobile

Apple a lancé Car Key en 2022 et la fonction a depuis été adoptée par des marques comme BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz, Volvo ou encore Rivian. L’intégration de Tank n’a pas encore été annoncée officiellement par Apple ou GWM, mais l’apparition de références dans le backend de Wallet est généralement une bonne indication d’un futur déploiement.

Un petit ajout, mais un vrai argument de confort

Pour Apple, chaque nouvelle marque compatible renforce la place de l’iPhone dans l’expérience automobile quotidienne. Pour GWM, l’intégration de Car Key pourrait aider les SUV Tank à séduire une clientèle attachée aux services connectés, à la simplicité d’usage et à l’écosystème mobile haut de gamme.