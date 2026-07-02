Apple vise un lancement printanier pour son prochain iPad Pro de 11 et 13 pouces, avec une mise à niveau centrée sur les composants internes plutôt que sur le design, selon Bloomberg, Il existerait encore une hésitation entre une puce M6 et une puce M7, tout en testant une chambre à vapeur pour le refroidissement.

Un nouvel iPad Pro plus puissant

Le futur iPad Pro conserverait globalement l’apparence de la génération actuelle. Apple miserait cette fois sur une montée en puissance technique, avec une gravure en 2 nm pour les puces M6 ou M7 et, possiblement, une chambre à vapeur pour mieux dissiper la chaleur. Ce choix vise à améliorer les performances pendant de longues sessions sans alourdir ni épaissir la tablette.

Le point clé reste le processeur. La puce M6 est attendue dans un MacBook Pro 14 pouces, tandis que la M7 doit arriver au premier semestre 2027. Si le calendrier industriel tient, Apple pourrait donc réserver à son nouvel iPad Pro une puce M7 plus avancée, mieux armée pour les charges liées à l’intelligence artificielle.

Ce calendrier s’inscrit dans une réorganisation plus large des sorties produits. Apple prépare pour le printemps 2027 un groupe de lancements réunissant aussi l’iPhone 18e, l’iPhone 18 et l’iPhone Air 2. L’objectif est de épartir davantage les nouveautés sur l’année pour lisser les revenus et réduire la dépendance au seul cycle de l’automne.

Le nouvel iPad Pro servirait dans ce schéma de vitrine technique sans rupture visuelle majeure. Une chambre à vapeur, si elle est retenue, permettrait de mieux soutenir les usages intensifs, tandis que la puce M7 offrirait des optimisations IA absentes de la puce M6.