L’iPhone Ultra pliable est entré en production de masse et Apple a toujours prévu sa présentation pour septembre, selon plusieurs indiscrétions venant des chaînes d’approvisionnement. Foxconn, qui assemble le smartphone, a parallèlement accéléré ses recrutements afin de pouvoir produire de nombreux exemplaires.

La production de masse débute pour l’iPhone Ultra

The Elec indiquait déjà fin juin qu’Apple visait toujours une présentation de l’iPhone Ultra en septembre, même si des difficultés sur la charnière avaient ralenti les essais avant d’être en grande partie corrigées. Aujourd’hui, Cailian Press va plus loin en affirmant que la production de masse a débuté.

L’iPhone Ultra reste néanmoins entouré d’une prudence. L’analyste Ming-Chi Kuo a récemment expliqué que l’appareil devrait être annoncé en septembre tout en connaissant une commercialisation pour le quatrième trimestre, avec des contraintes de montée en cadence comparables à celles de l’iPhone X en 2017. Autrement dit, une annonce en septembre ne garantit pas une disponibilité dans la foulée.

Les derniers échos de la chaîne logistique suggèrent qu’Apple a revu ses prévisions à la hausse en commandant 10 millions d’exemplaires pour 2026, contre 7 à 8 millions auparavant, ce qui traduit une confiance dans le potentiel commercial. Cette progression reste notable pour celui qui va devenir l’iPhone le plus cher de la gamme.

Pour ce qui est des caractéristiques, plusieurs fuites évoquent un écran intérieur de 7,8 pouces, un écran externe de 5,5 pouces, un capteur d’empreintes Touch ID intégré au bouton latéral, la puce A20 et le modem C2. Sur le terrain industriel, les problèmes de charnière signalés lors des tests de durabilité, notamment du bruit après des millions de pliages et des tolérances d’assemblage trop larges, auraient été majoritairement résolus.

Le dernier élément à prendre en compte est le prix : toujours selon les fuites, ça serait 2 000 dollars au minimum, sachant qu’il faudrait plutôt s’attendre à un tarif aux alentours de 2 500 dollars.