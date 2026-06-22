Apple a approuvé le lancement de la production des écrans OLED destinés à l’iPhone Ultra, son premier smartphone pliable, confiant cette fabrication à Samsung Display dans le cadre d’un accord d’exclusivité de trois ans, selon The Elec. La présentation du smartphone reste programmée pour septembre.

Une commande de 3 millions d’écrans à Samsung

Samsung Display a franchi le seuil de qualité imposé par Apple avec une marge confortable. Le constructeur coréen a atteint un taux de rendement supérieur à 80 % sur ses lignes de production, dépassant le minimum de 70 % exigé par la firme de Cupertino pour valider le début de production. Sur cette base, Apple a passé une commande initiale d’environ 3 millions d’écrans OLED à livrer cette année, fabriqués dans les usines vietnamiennes de Samsung Display, où une cinquantaine de lignes de production sont désormais actives sur une capacité totale d’environ 80.

Ces écrans intègrent deux avancées techniques combinées. La technologie CoE (Color Filter on Encapsulation) supprime le polariseur traditionnel, réduisant l’épaisseur de la dalle et améliorant la transmission lumineuse. Elle est couplée aux nouveaux matériaux OLED de génération M16 qui promettent des gains simultanés sur la luminosité, la fidélité des couleurs, la durée de vie de l’écran et la consommation énergétique, un équilibre particulièrement critique sur un format pliable où la batterie reste l’un des points de friction les plus difficiles à résoudre.

L’iPhone Ultra aura deux surfaces : un écran interne de 7,8 pouces et un écran externe de 5,5 pouces. Sous le capot, Apple proposera sa puce A20 et son modem maison C2, qui arriveront aussi dans les iPhone 18 Pro. La décision la plus symbolique reste l’abandon de Face ID au profit de Touch ID, un retour en arrière technique que la contrainte mécanique du format pliable semble imposer

Ce positionnement ultra haut de gamme se traduira par un prix de départ qui devrait dépasser les 2 000 dollars, faisant de ce premier iPhone pliable le smartphone le plus cher jamais commercialisé par Apple.