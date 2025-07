Les fuitent les plus récentes « confirment » que l’iPhone pliable sera très probablement commercialisé en 2026. Après l’annonce de la phase de prototype P1, de nouvelles informations de l’analyste Ming-Chi Kuo et du journal coréen JoongAng Daily indiquent que Samsung Display prévoit de commencer la production en masse des écrans OLED pliables au quatrième trimestre 2025. Pour Kuo, « Fine M-Tec sortirait grand gagnant. […] Apple devrait adopter la solution d’écran sans pli de SDC (Samsung Display) — plutôt que sa propre conception — afin de garantir une production de masse stable de l’iPhone pliable au second semestre 2026. Cette décision profitera aux fournisseurs étroitement liés à SDC, avec Fine M-Tec, un fournisseur de plaques métalliques pour écrans (également appelées charnières internes), qui émerge comme le principal bénéficiaire. » Les premières livraisons de composants sont attendues au début de l’année 2026, pour une capacité de production estimée à 13–15 millions d’unités (Sur le Q1, pour l’ensemble de l’année 2026 ? Ce n’est pas précisé).

Samsung Display se retrouverait donc en position de quasi monopole pour ce projet, car aucun autre fabricant ne répond actuellement aux exigences strictes d’Apple en matière de qualité et de rendement. Le chinois BOE n’atteint pas encore les standards, et LG Display n’a pas prévu d’entrer sur le marché des écrans pliables pour smartphones. Samsung transformerait même l’une de ses lignes de production en Corée pour répondre exclusivement à la demande d’Apple, tandis que Fine M-Tec élargit sa capacité de production au Vietnam. Samsung devrait donc rester le seul fournisseur d’écrans pliables pour l’iPhone…au moins jusqu’à la fin de l’année 2026.