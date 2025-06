Si l’on en croit les informations publiées sur Weibo par le leaker Digital Chat Station, le premier iPhone pliable d’Apple serait actuellement en phase de test sur un prototype non finalisé. L’appareil disposerait d’un écran interne de 7,58 pouces avec une résolution de 2713×1920 (format 14,1:10), et serait équipé d’une charnière en composite métal-verre amorphe, plus résistante que les matériaux évoqués dans les « fuites » précédentes. Le châssis du téléphone serait en alliage de titane, ce qui souligne au passage la volonté d’Apple de privilégier des matériaux haut de gamme et durables. Par ailleurs, Digital Chat Station nous annonce que le bloc photo à l’arrière du mobile disposera de deux capteurs de 48 mégapîxels chacun.

Par ailleurs, l’écran externe disposerait d’une caméra « punch-hole » (un simple trou pour le capteur) tandis que l’écran interne intégrerait une caméra sous l’écran. Un capteur d’empreintes digitales Touch ID latéral compléterait les options de sécurité. Pour rappel, l’analyste Ming-Chi Kuo avait récemment confirmé que Foxconn devait commencer la production de masse de ce modèle entre fin septembre et début octobre 2025, le lancement officiel étant prévu à l’automne 2026, en même temps donc que l’iPhone 18. Contrairement aux dernières fuites, Kuo pariait sur une charnière en acier inoxydable et titane, alors que Digital Chat Station suggère l’utilisation d’un matériau encore plus avancé.