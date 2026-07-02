Apple prévoit de produire 10 millions d’exemplaires de l’iPhone Ultra, à savoir son premier smartphone pliable, avec un prix de lancement estimé entre 2 000 et 2 500 dollars. En parallèle, Apple étire le cycle commercial de l’iPhone 17 jusqu’au printemps 2027 pour absorber la pénurie de RAM et de stockage.

Apple vise 10 millions d’iPhone Ultra

Selon Nikkei, les prévisions internes d’Apple passeraient de 7 à 8 millions d’exemplaires à 10 millions pour l’iPhone Ultra, soit environ un tiers de plus que les estimations précédentes. Apple préparerait en même temps 70 millions d’iPhone 18 Pro et Pro Max. L’ensemble des nouveaux modèles du second semestre de 2026, le modèle pliable compris, atteindrait ainsi 80 millions d’exemplaires. L’objectif total d’Apple pour l’année monterait à 220 millions d’iPhone.

L’iPhone pliable doit être présenté en septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Apple pourrait toutefois décaler sa commercialisation après les modèles Pro, tout en restant sur une sortie avant la fin de l’année. Avec un ticket d’entrée entre 2 000 et 2 500 dollars pour la version de base, ce modèle deviendrait l’iPhone le plus cher jamais lancé par Apple.

Certaines projections issues de la chaîne d’approvisionnement vont encore plus loin et tablent sur jusqu’à 85 millions de nouveaux iPhone au second semestre de 2026. Cette montée en charge montre qu’Apple ne traite plus le pliable comme un simple produit vitrine. Le fabricant semble au contraire vouloir installer rapidement ce format dans sa gamme, malgré un positionnement tarifaire élevé.

L’iPhone 17 reste en place plus longtemps

Pour tenir ce calendrier, Apple revoit aussi l’organisation de sa gamme actuelle. L’iPhone 17, qui a fait ses débuts en septembre 2025, restera au catalogue jusqu’au printemps 2027, soit un cycle de 18 mois au lieu des 12 mois habituels. Il sera remplacé par l’iPhone 18. L’iPhone Air suivra la même logique, avec un nouveau modèle lui aussi pour le printemps 2027.

Cette extension répond d’abord aux tensions sur les composants. Apple réserve déjà une partie des composants prévus pour les iPhone 17 aux iPhone 18 Pro et renforce ses approvisionnements en RAMet en stockage. Ce choix permet de lisser la production, de protéger les volumes des modèles les plus rentables et d’éviter qu’une pénurie ne perturbe le lancement simultané des iPhone 18 Pro, Pro Max et du premier pliable.