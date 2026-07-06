L’arrivée d’Apple sur le marché des smartphones pliables avec un iPhone Ultra estimé entre 2 000 et 2 500 dollars devrait tirer toute la catégorie vers le haut. Le cabinet Counterpoint Research prévoit un prix de vente moyen de 1 485 dollars pour les smartphones pliables en 2026, en hausse de 18 % sur un an et de 29 % par rapport à 2024.

Cette progression reflète la montée des smartphones pliables à grand écran avec un format façon livre, dont le positionnement premium s’impose pendant que le format qui se replie sur lui-même à la verticale devient plus accessibles sous l’effet de la concurrence et de la hausse des volumes.

Selon Counterpoint Research, la part des ventes dans la tranche de 1 600 à 2 000 dollars passerait de 30 % en 2025 à 58 % en 2026. À l’inverse, les modèles vendus au-delà de 2 000 dollars reculeraient légèrement, de 3 % à 2 %. L’iPhone Ultra s’inscrirait dans ce mouvement très haut de gamme avec un prix supérieur à la moyenne du segment. Apple occuperait ainsi une position de vitrine, capable de renforcer la valeur perçue des pliables sans forcément peser immédiatement sur les volumes les plus importants. Des variantes plus chères avec davantage de stockage vont également voir le jour.

Apple renforce le marché premium des pliables

Counterpoint Research estime que l’arrivée d’Apple avec un modèle très cher va recentrer l’attention sur les usages qui justifient ces prix, notamment la continuité logicielle, l’adaptation des applications et les fonctions de productivité sur grand écran. Ce déplacement du débat, du matériel vers l’expérience complète, consoliderait l’image des pliables comme une famille de produits haut de gamme à part entière.

Dans le même temps, les modèles qui se replient sur eux-mêmes à la verticale suivent une trajectoire opposée. Leur baisse de prix les rend plus compétitifs et élargit le marché, pendant que les formats façon livre captent la valeur et soutiennent le prix moyen global. Cette différence montre un secteur à deux vitesses, avec d’un côté des pliables plus abordables pour démocratiser le format et de l’autre des appareils ambitieux destinés à installer durablement le pliable dans le marché premium.